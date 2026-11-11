Maroc: Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants examine les enjeux politique, parlementaire et électoral

Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants a tenu, au début de cette semaine, sa réunion hebdomadaire ordinaire, consacrée à l'examen d'un ensemble de questions politique, organisationnelle, parlementaire et électorale, à la lumière des orientations et du référentiel de l'USFP.

Au début de cette réunion, le président du Groupe socialiste, El Hassane Lachguar, a mis l'accent sur la nécessité de placer le référentiel du parti et l'identité ittihadie au coeur des différentes interventions des députés, aussi bien lors des séances plénières qu'au sein des commissions parlementaires. L'objectif est d'assurer la cohérence de l'action parlementaire avec les positions, les choix politiques et les orientations du parti.

Les membres du Groupe socialiste ont également échangé sur les derniers développements de la Cause nationale, saluant le suivi assuré par l'USFP ainsi que les positions exprimées à travers les communiqués du Bureau politique et les déclarations du Premier secrétaire, Driss Lachguar. Ils ont, dans ce cadre, évoqué les messages et les significations portés par les deux communiqués du Cabinet Royal à la lumière des récentes évolutions de la Cause nationale.

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Sur les plans organisationnel et électoral, le Groupe socialiste a été informé des différentes démarches et préparatifs engagés en perspective des échéances électorales de 2027. A cet égard, El Hassane Lachguar a appelé les députés à renforcer leur coordination avec la commission du parti chargée du suivi des élections et à contribuer à l'enrichissement des propositions et des orientations de l'USFP, en s'appuyant sur leur expérience de terrain et leur pratique parlementaire.

Cette contribution doit permettre, selon les échanges au sein du groupe, de participer à l'élaboration d'une vision ittihadie intégrée pour la prochaine étape électorale.

La réunion a également été consacrée à l'examen du contenu des deux questions orales inscrites à l'ordre du jour des prochaines séances parlementaires. La première porte sur la gestion et l'issue du dialogue social, ainsi que sur les engagements du gouvernement et les attentes des travailleurs marocains. La seconde concerne les mesures gouvernementales destinées à soutenir le secteur du transport routier, dans un contexte marqué par la hausse des prix des carburants et ses répercussions sur les professionnels ainsi que sur la continuité de l'activité dans ce secteur.

A travers ces différents dossiers, le Groupe socialiste entend poursuivre son suivi des principales questions sociales et économiques et renforcer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, en interrogeant notamment l'efficacité des mesures prises et leur capacité à répondre aux problématiques soulevées ainsi qu'aux attentes des catégories et des secteurs concernés.