Maroc: Depuis le Parlement, Abderrahim Chahid appelle à une nouvelle dynamique de concertation et de réforme

A peine installé dans ses nouvelles fonctions, le ministre de l'Emploi et du Dialogue social, Abderrahim Chahid, affiche ses priorités : relancer le débat national sur l'emploi, réformer les mécanismes d'insertion professionnelle et faire du dialogue social un processus permanent, axé sur la concrétisation des engagements. Lors de sa première intervention devant la Chambre des représentants, lundi 9 novembre, le ministre a esquissé les contours d'une nouvelle approche qui ambitionne de dépasser les réponses conjoncturelles pour inscrire l'action publique dans une logique de réforme, de concertation et de résultats.

D'emblée, Abderrahim Chahid a rappelé que la lutte contre le chômage ne saurait relever du seul département chargé de l'Emploi. Elle dépend, selon lui, de la capacité de l'économie nationale à générer de la richesse, à orienter les investissements vers les secteurs productifs et à adapter les dispositifs de formation aux besoins réels du marché du travail.

Les chiffres présentés devant les députés illustrent l'ampleur du défi. Le taux de chômage s'est établi à 10,5% au troisième trimestre 2026, contre 10,3% durant la même période de l'année précédente. Chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, il atteint près de 30,5%, malgré une création nette de 158.000 emplois rémunérés en glissement annuel. À ces difficultés s'ajoutent les obstacles à l'insertion des diplômés et la faible participation des femmes à l'activité économique.

Face à ces déséquilibres, le ministre plaide pour une approche globale associant politique de l'emploi, croissance économique, investissement, formation et développement territorial.

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Des Assises nationales pour repenser la politique de l'emploi

L'une des principales orientations annoncées par le ministre concerne la relance d'un débat national sur l'avenir de l'emploi. En référence aux deux grandes Assises nationales organisées à Marrakech en 1998 et à Skhirat en 2005, Abderrahim Chahid souhaite renouer avec une dynamique de concertation réunissant les acteurs institutionnels, économiques et sociaux.

L'objectif est de dresser un bilan objectif des politiques menées depuis plus de 25 ans, d'en mesurer les acquis et les limites et de réexaminer l'adéquation des dispositifs existants avec les mutations du marché du travail.

Cette démarche devrait également s'accompagner d'une réactivation des institutions consultatives, notamment le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi et les conseils régionaux et provinciaux, appelés à jouer un rôle plus actif dans l'évaluation des politiques publiques, l'anticipation des besoins en compétences et l'élaboration des programmes d'insertion à l'échelle territoriale.

Le ministre a, par ailleurs, rappelé les ambitions du programme gouvernemental 2026-2031 : créer environ un million d'emplois durant le mandat, ramener le taux de chômage à 7% et porter le taux d'activité économique des femmes à 21,2%.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs dispositifs ciblant les jeunes sont prévus, notamment l'insertion et la qualification d'environ un million de jeunes, l'accompagnement annuel de près de 300.000 jeunes NEET (ni en emploi, ni en études, ni en formation) et le lancement du programme «Premier contrat de travail », destiné à bénéficier à quelque 500.000 jeunes sur cinq ans.

La réforme de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) figure également parmi les chantiers prioritaires. Il s'agit de moderniser ses méthodes d'intervention, de renforcer son ancrage territorial et ses relations avec les entreprises, tout en améliorant les services d'orientation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi.

Le ministre entend surtout faire évoluer les critères d'évaluation des programmes, en privilégiant non plus le nombre de bénéficiaires, mais la qualité et la durabilité de leur insertion professionnelle.

Le dialogue social appelé à dépasser les rendez-vous traditionnels

Autre axe majeur de l'intervention ministérielle : la refonte de la pratique du dialogue social. Pour Abderrahim Chahid, l'inscription de cette dimension dans l'intitulé officiel du ministère traduit la place stratégique qu'elle occupe désormais dans la gestion des relations professionnelles et sociales.

S'appuyant sur les acquis accumulés depuis 1996, notamment l'accord social du 30 avril 2022, la Charte nationale pour l'institutionnalisation du dialogue social et l'accord du 29 avril 2024, le ministre a réaffirmé sa volonté de poursuivre les engagements pris avec les partenaires sociaux.

Mais au-delà de la tenue des rounds de négociation et de la signature des accords, il estime que le véritable enjeu réside désormais dans leur mise en oeuvre effective et dans l'évaluation de leurs retombées. Une manière de replacer la confiance au coeur des relations entre le gouvernement, les syndicats et les organisations professionnelles d'employeurs.

Les rencontres de concertation déjà engagées avec les centrales syndicales et les représentants des employeurs s'inscrivent dans cette orientation. Le ministre entend instaurer un dialogue régulier, fondé sur l'écoute mutuelle et le respect de l'indépendance des partenaires.

L'ambition affichée est de faire émerger une nouvelle génération de dialogue social, qui ne se limite plus aux deux rendez-vous traditionnels d'avril et de septembre, mais s'inscrive dans la continuité, aux niveaux national, sectoriel, territorial et au sein même des entreprises.

Cette évolution devrait permettre de traiter les problématiques professionnelles au plus près du terrain et de prévenir les conflits sociaux avant leur aggravation.

Dans cette perspective, Abderrahim Chahid a également annoncé son engagement en faveur de l'opérationnalisation de la Charte nationale pour l'institutionnalisation du Dialogue social, du renforcement des mécanismes de suivi des accords et de la mise en place de deux structures : l'Observatoire national du dialogue social et l'Académie de formation dans les domaines du travail, de l'emploi et du climat social. Ces instruments auront notamment pour vocation de renforcer les compétences des partenaires sociaux en matière de négociation, de médiation et de règlement des conflits.

Investissement, droits sociaux et compétitivité : Rechercher le bon équilibre

La protection des droits des salariés et l'amélioration de la compétitivité des entreprises constituent un autre volet de la feuille de route présentée devant les députés.

Le ministre a insisté sur la nécessité de concilier l'encouragement de l'investissement avec le respect de la législation sociale et la préservation des droits des travailleurs. Dans cette perspective, le renforcement de l'inspection du travail apparaît comme un levier essentiel pour améliorer le contrôle de l'application des dispositions légales, garantir de meilleures conditions de travail et consolider la stabilité des relations professionnelles.

Il a également souligné l'importance d'une meilleure coordination entre les départements ministériels et les institutions concernées, ainsi que de la mise en place de mécanismes d'évaluation permettant de mesurer les résultats des politiques engagées et de corriger les éventuels dysfonctionnements.

De l'annonce des objectifs à l'obligation de résultats

Au-delà des programmes et des ambitions affichées, le message central porté par Abderrahim Chahid devant le Parlement tient en une exigence : faire de l'efficacité et de l'impact concret les principaux critères de réussite de l'action ministérielle.

La création d'emplois décents et durables, l'amélioration des conditions professionnelles et sociales des salariés et le renforcement de la confiance entre les partenaires constituent, selon lui, les véritables indicateurs à l'aune desquels les politiques publiques devront être évaluées.

Cette première intervention parlementaire du ministre dessine ainsi les contours d'une nouvelle orientation pour le département de l'Emploi et du Dialogue social. Entre relance de la concertation nationale sur l'emploi, réforme des mécanismes d'insertion, réactivation des institutions consultatives et institutionnalisation du Dialogue social, la feuille de route présentée repose sur une ambition : passer d'une logique de gestion ponctuelle à une démarche structurelle, fondée sur le dialogue, le partenariat et l'évaluation des résultats.

Reste désormais à traduire ces orientations en mesures concrètes et en engagements effectivement tenus. C'est à cette capacité de transformer les annonces en réalisations que sera jugée la nouvelle dynamique impulsée au ministère, dans un contexte où les attentes des jeunes, des salariés et des entreprises demeurent particulièrement fortes.