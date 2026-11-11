Maroc: AG de l'ONU - Large soutien international à l'Initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine

Le plan d'autonomie marocain a été soutenu par une large majorité de pays, mardi devant l'Assemblée générale des Nations unies, le considérant comme la seule base sérieuse, crédible et réaliste pour le règlement définitif du différend artificiel autour du Sahara marocain.

Ces réaffirmations sont intervenues lors d'une séance plénière de l'Assemblée consacrée au veto russe, opposé le 30 octobre 2026 au Conseil de sécurité au projet de résolution américain sur la question du Sahara, qui avait recueilli onze voix sur quinze.

Prenant la parole à cette occasion, l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'ONU, Mike Waltz, a regretté que le veto russe soit intervenu au moment où le processus politique avait repris grâce à l'adoption en 2025 de la résolution 2797.

Avec l'adoption de cette résolution l'année dernière, le Conseil de sécurité avait mis en avant « un plan réaliste et viable, ouvrant ainsi la voie à la paix et à la prospérité pour ceux qui, depuis des générations, sont les premières victimes de ce conflit », a souligné M. Waltz.

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« La résolution historique 2797 a consacré l'Initiative d'autonomie du Maroc comme base pour faire avancer les négociations », a affirmé l'ambassadeur américain, rappelant que les États-Unis ont présenté, cette année, une autre résolution qui aurait prolongé de 12 mois le mandat de la Minurso tout en consacrant l'initiative marocaine d'autonomie comme « la base des négociations ».

M. Waltz a, toutefois, assuré que « les États-Unis n'ont pas renoncé à trouver une solution et à jouer un rôle moteur pour mener ce conflit vers une issue constructive ».

« Sous le leadership du Président Donald Trump, nous continuerons à travailler avec les parties et avec les Nations Unies en vue d'un règlement durable », a-t-il affirmé.

« Nous espérons sincèrement et aspirons - mais nous ne nous contentons pas d'espérer - à mettre en place des plans concrets pour résoudre ce conflit qui dure depuis 50 ans », a-t-il dit.

De son côté, l'ambassadeur de la France à l'ONU, Jérôme Bonnafont, a réitéré que pour la France, « il est clair que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine et que le plan d'autonomie marocain constitue la voie pour parvenir à une solution politique juste et durable à travers des négociations en vue d'une solution mutuellement acceptable ».

L'ambassadeur a ainsi souligné que le processus politique a connu des « avancées significatives, particulièrement avec l'adoption, il y a un an, de la résolution 2797, un tournant décisif qui a permis la relance des négociations directes entre parties ».

« Le Maroc a également réalisé un travail considérable sur son plan d'autonomie, qui a servi de base à la reprise des discussions », a-t-il affirmé.

Pour sa part, la représentante du Royaume-Uni à cette réunion, a souligné que son pays « continue de considérer l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme la base la plus crédible, la plus viable et la plus pragmatique pour un règlement durable du différend ».

« Nous soutenons la tenue de négociations de fond sur cette base », a-t-elle affirmé.

De leur côté, les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont réaffirmé, lors de cette réunion, leur « position constante en faveur de la marocanité du Sahara et leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour le règlement de la question du Sahara marocain, conformément à la position exprimée par le Conseil suprême du CCG dans son communiqué final à l'issue de sa 46e session, tenue en décembre 2025 au Bahreïn ».

« Les pays du CCG réitèrent leur soutien à la poursuite des efforts diplomatiques visant à parvenir à une solution politique définitive et durable à cette question, à même de renforcer la paix et la stabilité régionales, et d'ouvrir des horizons plus larges pour la coopération, la complémentarité, le développement et la prospérité dans la région », a souligné l'ambassadeur du Royaume de Bahreïn à l'ONU, Jamal Fares Alrowaiei, dans une déclaration au nom des Etats membres du CCG.

S'exprimant à titre national, l'ambassadeur du Bahreïn a réaffirmé le plein soutien de son pays à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, ainsi qu'à l'initiative marocaine d'autonomie comme base sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique juste et durable, dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Il a également salué le large soutien international à cette initiative et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, y voyant une dynamique diplomatique croissante en faveur d'une solution politique réaliste et pragmatique.

D'autre part, la délégation de l'Union européenne auprès des Nations Unies a exprimé son soutien au processus politique mené sous les auspices des Nations unies, conformément aux paramètres définis par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2797.

Dans une déclaration au nom des États membres de l'Union européenne et d'autres pays candidats à l'UE, l'ambassadeur de l'UE à l'ONU, Stavros Lambrinidis, a aussi réitéré le plein appui des pays européens au Secrétaire général et à son Envoyé personnel dans leurs efforts visant à faciliter et à conduire des négociations prenant pour base la proposition d'autonomie du Maroc, en vue de parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend.

Au niveau africain, la Sierra Leone, la Gambie, les Comores, Madagascar, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale ont aussi réitéré leur soutien à l'Initiative Marocaine d'Autonomie sous souveraineté marocaine.

La représentante de la Côte d'Ivoire a ainsi rappelé que la Résolution 2797 du Conseil de sécurité « a fixé le cadre pour trouver une solution définitive au statu quo qui perdure depuis plusieurs décennies, à savoir l'Initiative Marocaine d'Autonomie, soutenue aujourd'hui par environ 130 Etats, dont trois membres permanents du Conseil de sécurité ».

« À nos yeux, ce Plan constitue une proposition sérieuse et crédible, qui offre un cadre permettant de prendre en compte les spécificités du Sahara marocain et de favoriser la participation de ses populations à la gestion des affaires politiques, économiques et sociales de la région », a souligné la représentante permanente adjointe de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, Alley Christine Yapi Nee Bah.

« La Côte d'Ivoire souhaite relever également les efforts constants entrepris par les autorités marocaines en matière de développement économique et social ainsi que les initiatives visant à promouvoir et à renforcer la protection des droits de l'Homme dans la région ».

« L'ensemble de ces initiatives témoigne des efforts déployés par le Royaume du Maroc pour promouvoir le développement et la gouvernance dans la région », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, l'ambassadeur, représentant permanent de la Sierra Leone à l'ONU, Michael Imran Kanu, a réaffirmé le soutien de son pays à l'initiative d'autonomie marocaine, « qui constitue le cadre le plus crédible, le plus réaliste et le plus viable » pour résoudre ce différend régional artificiel.

La Gambie a, quant à elle, déclaré « reconnaître et soutenir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris le Sahara ».

« Cette position reflète notre attachement aux principes de la Charte des Nations Unies, au respect de la souveraineté des États et à la recherche d'une paix et d'une stabilité durables dans la région », a indiqué la représentante de la Gambie.

« Nous saisissons cette occasion pour réaffirmer notre soutien de longue date, ferme et constant au Royaume du Maroc. La Gambie soutient pleinement le plan d'autonomie marocain, dans le cadre de la souveraineté marocaine, en tant que seule base de négociation réaliste, crédible et durable », a affirmé la diplomate.

Et d'ajouter que cette initiative offre « un cadre sérieux et pragmatique pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable ». « Elle constitue également la voie la plus viable pour résoudre la question du Sahara d'une manière qui préserve l'unité du Maroc tout en favorisant le bien-être et le développement des populations concernées », a-t-elle conclu.

Le soutien est aussi venu de l'Amérique latine. Le représentant de l'Equateur à cette réunion s'est dit « convaincu que l'octroi de l'autonomie à la région du Sahara constitue l'option la plus réaliste pour résoudre ce différend ».

« Ce soutien découle de la conviction que cette initiative (d'autonomie) offre une voie concrète pour sortir de l'impasse et parvenir à un règlement politique définitif, pacifique et mutuellement acceptable ».

« C'est la raison pour laquelle mon pays la soutient comme base des négociations » en vue de parvenir à une solution politique définitive, a dit le diplomate équatorien.

Pour sa part, le Guatemala a affirmé qu'une solution politique concrète, réaliste et durable au différend sur le Sahara « doit reposer sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc, ainsi que sur la reconnaissance des efforts déployés par le Royaume pour parvenir à un règlement politique mutuellement acceptable ».

« Dans ce contexte, nous réitérons notre soutien à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007, que nous considérons comme une proposition sérieuse, crédible et réaliste pour progresser vers une solution politique définitive », a souligné l'ambassadeur du Guatemala à l'ONU, José Alberto Briz Guterres.

« Nous soulignons également l'importance de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, adoptée en 2025, qui a reconnu la valeur de cette initiative dans le cadre du processus politique mené sous l'égide des Nations unies. Nous estimons que les progrès réalisés ces dernières années et la dynamique politique suscitée par cette initiative ne doivent pas être compromis par les difficultés récemment apparues au sein du Conseil de sécurité », a-t-il conclu.

Bravant les distances entre tous les continents du monde, cette séance a été marquée par le soutien clair et indéfectible de la communauté internationale au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme base pour toute solution politique.

De l'Europe à l'Afrique, des Amériques au monde arabe en passant par le Golfe, les délégations ont souligné, dans des termes convergents, le caractère sérieux, crédible et réaliste de l'Initiative Marocaine d'Autonomie et la centralité de la souveraineté marocaine sur son Sahara, en réaffirmant leur attachement à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable, fondé sur ce plan.