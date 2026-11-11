Sénégal: La Caisse des Dépôts et Consignations signe un partenariat stratégique avec le ministère des Affaires Étrangères

10 Novembre 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)

Dans le cadre de la modernisation des services publics et du renforcement de la prise en charge de la Diaspora sénégalaise, Monsieur Cheikh Niang, Ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (MIAAESE) et Monsieur Amadou Lamine GUISSÉ, Directeur général par intérim de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ont procédé, ce lundi 9 novembre 2026, à la signature d'une convention spécifique majeure.

Ce partenariat vise la mise en place d'un système moderne et sécurisé de production et de gestion des cartes consulaires destinées aux Sénégalais établis à l'étranger.

Pour la mise en oeuvre opérationnelle de ce projet stratégique, la CDC s'appuiera sur l'expertise de sa filiale SYNAPSYS Conseil SA, spécialisée dans l'accompagnement technologique et le développement numérique.

Photo: Le ministre des Affaires Étrangères, Monsieur Cheikh Niang, à droite signe une convention de partenariat stratégique avec la CDC, représentée par son Directeur Général intérimaire M. Amadou Lamine GUISSÉ

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Cette initiative s'inscrit dans la volonté permanente des autorités sénégalaises d'offrir des services de proximité performants, de simplifier les démarches administratives pour nos compatriotes de la diaspora et de garantir la fiabilité des documents consulaires à l'échelle internationale.

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