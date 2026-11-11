Afrique: Le marocain Amine Laghidi ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre le continent et l'Asie centrale

Le professeur marocain Amine Laghidi a été distingué au Kazakhstan pour son engagement en faveur du rapprochement économique et académique entre les deux pays. Cette reconnaissance, décernée par des acteurs du secteur privé kazakhstanais à l’issue d’une mission de haut niveau du 19 au 29 octobre 2026, illustre les ambitions de renforcement des échanges entre le Maroc et l’Asie centrale, avec en toile de fond de nouvelles opportunités de coopération pour le continent africain.

Le rapprochement entre le Maroc et le Kazakhstan franchit une nouvelle étape sur le terrain de la diplomatie économique. À l’issue d’une mission de dix jours, marquée par des rencontres avec des représentants des secteurs public et privé kazakhstanais, le professeur Amine Laghidi a reçu une distinction honorifique économique saluant sa contribution au développement des relations entre les deux pays.

Décernée à l’occasion des célébrations de la fête nationale du Kazakhstan, cette reconnaissance fait de lui, selon les informations communiquées par les organisateurs, le premier Marocain à bénéficier de cette distinction. Deux lettres officielles de reconnaissance lui ont également été remises pour ses initiatives en faveur du dialogue économique et académique.

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Au-delà de sa portée symbolique, cette distinction intervient dans un contexte de diversification des partenariats internationaux, où le Maroc et le Kazakhstan cherchent à renforcer leurs échanges et à explorer de nouvelles complémentarités économiques.

De Shymkent à Astana, une mission tournée vers les investissements

Effectuée du 19 au 29 octobre 2026, la mission du professeur Laghidi faisait suite à une invitation du ministre kazakhstanais des Affaires étrangères à participer à un forum d’investissement à Shymkent, important centre économique du sud du Kazakhstan.

Le déplacement s’est poursuivi à Astana, la capitale, où des rencontres de travail ont permis de poursuivre les échanges avec des responsables institutionnels et des acteurs économiques.

Selon les informations communiquées à l’issue de la mission, l’invitation avait été transmise par les canaux diplomatiques officiels au ministère marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Le déplacement s’est également déroulé en coordination avec les représentations diplomatiques des deux pays.

Ces échanges visaient à explorer les possibilités de coopération dans plusieurs domaines, notamment l’investissement, le commerce, la formation et les partenariats académiques.

Le Maroc, un trait d’union entre l’Afrique et l’Asie centrale

Cette distinction met également en lumière les perspectives de rapprochement entre deux pays occupant des positions géographiques stratégiques.

Le Kazakhstan, l’une des principales économies d’Asie centrale, cherche à diversifier ses relations commerciales et ses débouchés internationaux. De son côté, le Maroc poursuit une stratégie de développement de ses partenariats économiques, tout en consolidant son rôle de plateforme d’échanges vers les marchés africains.

Dans cette dynamique, l’axe Rabat–Astana pourrait constituer un nouveau cadre de coopération entre les entreprises et les institutions des deux pays.

Les perspectives concernent notamment le développement des échanges commerciaux, la promotion des investissements croisés et le renforcement des collaborations universitaires et scientifiques.

La diplomatie économique et académique apparaît ainsi comme un instrument de rapprochement susceptible de favoriser la circulation des compétences, des connaissances et des opportunités d’affaires entre l’Afrique du Nord et l’Asie centrale.

Une reconnaissance au-delà des frontières marocaines

À travers cette distinction, les représentants du secteur privé kazakhstanais ont souhaité saluer l’engagement international du professeur Amine Laghidi en faveur du dialogue entre les économies, du développement des échanges commerciaux et de la coopération entre les nations.

Réagissant à cette reconnaissance, l’universitaire marocain a tenu à mettre en avant le rôle stratégique de son pays dans les dynamiques de coopération internationale.

« Cette distinction internationale constitue un hommage appuyé au rôle unique et hautement stratégique du Royaume du Maroc », a-t-il déclaré, soulignant la contribution du pays à la paix, à la stabilité et au codéveloppement en Afrique, en Méditerranée et dans l’espace atlantique, sous l’impulsion du roi Mohammed VI.

Pour le professeur Laghidi, cette reconnaissance dépasse ainsi le cadre d’une distinction individuelle et témoigne des possibilités de rapprochement entre le Maroc, le Kazakhstan et, plus largement, les économies africaines.

Des ambitions à traduire en partenariats concrets

Si cette mission a permis de multiplier les échanges institutionnels et économiques, ses retombées devront encore se mesurer à travers la concrétisation de projets et de partenariats.

Le développement des relations entre Rabat et Astana pourrait notamment contribuer à ouvrir de nouveaux marchés, à encourager les investissements et à renforcer les échanges de compétences entre les deux régions.

Dans un environnement international marqué par la recomposition des échanges commerciaux et la recherche de nouveaux partenaires, cette dynamique illustre l’intérêt croissant pour les coopérations économiques entre pays africains et asiatiques.

Au-delà de la distinction accordée au professeur Amine Laghidi, c’est donc la perspective d’un rapprochement économique durable entre le Maroc et le Kazakhstan qui se dessine, avec l’ambition de créer de nouvelles passerelles entre l’Afrique et l’Asie centrale.