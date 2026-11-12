Ethiopie: Le Premier ministre Abiy tient des entretiens de haut niveau avec le président finlandais Stubb

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré le président finlandais, Alexander Stubb, afin de discuter du renforcement des relations bilatérales et de la coordination autour des grands enjeux internationaux liés au climat.

Cette rencontre s'est tenue en amont du Sommet des dirigeants de la COP31 et s'inscrit dans le prolongement du dialogue engagé par les deux dirigeants lors de leur précédente rencontre en marge du sommet du G20.

Le Premier ministre a indiqué sur la page X que la discussion avait porté sur un large éventail de sujets, notamment l'évolution de la paix et de la sécurité mondiales ainsi que les dynamiques régionales. Les dirigeants ont fait le point sur le contexte international actuel et ont échangé leurs points de vue sur la manière de relever les défis communs grâce à la coopération diplomatique.

Une partie importante de la discussion a été consacrée à la diplomatie climatique, l'accent étant mis en particulier sur le soutien apporté par la Finlande à la future présidence éthiopienne de la COP32.

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Les deux dirigeants ont souligné l'importance de cette transition et ont exprimé leur engagement à faire progresser les domaines de convergence grâce à un dialogue continu et cohérent.

Le Premier ministre a souligné que cette rencontre constituait une étape essentielle pour maintenir la dynamique du partenariat entre l'Éthiopie et la Finlande, garantissant ainsi que les deux nations restent étroitement alignées sur les questions d'intérêt mutuel alors qu'elles font face à des enjeux mondiaux complexes.