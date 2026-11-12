Addis Ababa — L'Éthiopie a réaffirmé son engagement à faire avancer les priorités climatiques des pays les moins avancés (PMA), en s'engageant à mener un processus inclusif, transparent et collaboratif alors qu'elle se prépare à accueillir la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32) à Addis-Abeba en novembre 2027.

Le ministre des Affaires étrangères et président désigné de la COP32, Gedion Timothewos, a réaffirmé cet engagement lors d'entretiens avec l'ambassadeur Adão Soares Barbosa, du Timor-Leste, président du Groupe des PMA, au pavillon éthiopien en marge de la COP31 à Antalya, en Turquie.

Gedion a souligné l'importance d'une consultation étroite et de partenariats solides pour garantir que les priorités, les intérêts et les perspectives des PMA restent au coeur des préparatifs et des délibérations de la COP32.

Il a souligné que l'Éthiopie avait l'intention de travailler en étroite collaboration avec le Groupe des PMA et d'autres partenaires internationaux afin de parvenir à un consensus et de faire progresser les résultats en matière de climat qui reflètent les aspirations communes des pays vulnérables.

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Le ministre a également souligné qu'une COP31 couronnée de succès constituerait une base essentielle pour la COP32, contribuant à maintenir la dynamique des négociations mondiales sur le climat et à réaliser des progrès significatifs en matière d'action collective pour le climat.

L'Éthiopie met à profit sa participation à la COP31 pour renforcer ses partenariats internationaux, soutenir des négociations constructives et créer une dynamique en vue de sa prochaine présidence.

S'exprimant lundi, M. Gedion a déclaré que la priorité absolue de l'Éthiopie lors de la conférence d'Antalya était de contribuer à la réussite du processus de négociation, afin de jeter des bases solides pour des résultats plus efficaces lors de la COP32.

À cette fin, l'Éthiopie travaillera en étroite collaboration avec les présidences turque et australienne de la COP31 afin de soutenir les négociations en cours et de faciliter une transition harmonieuse et constructive vers la prochaine conférence sur le climat.

La mobilisation de partenariats internationaux et la construction d'une vision commune de la COP32 telle que la conçoit l'Éthiopie sont également au coeur de l'engagement du pays, a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement cherche à échanger des points de vue, à identifier des intérêts communs et à définir des domaines de coopération avec des partenaires potentiels.

L'Éthiopie entend également profiter de ce rassemblement mondial sur le climat pour susciter un intérêt international plus large pour la COP32 et encourager une large participation au sommet d'Addis-Abeba.

M. Gedion a souligné que le pavillon éthiopien sert de plateforme de dialogue, de création de partenariats et de présentation des initiatives climatiques du pays, tout en offrant aux participants internationaux un premier aperçu des préparatifs et de l'hospitalité de l'Éthiopie en tant que prochain hôte de la COP.

Il a déclaré que l'Éthiopie avait déjà réalisé des progrès considérables dans ses préparatifs, notamment en matière de planification préalable, de mise en place d'une équipe dédiée, de tirage des enseignements des précédentes conférences de la COP et de lancement d'activités concrètes.

La délégation éthiopienne profite également de la COP31 pour acquérir une expérience pratique et se familiariser directement avec les exigences opérationnelles, logistiques et organisationnelles liées à l'accueil d'une grande conférence internationale sur le climat.

Le ministre a remercié la présidence de la COP30 et la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) d'avoir facilité le partage d'expériences et le transfert de connaissances, soulignant que ce processus était essentiel pour renforcer la capacité de l'Éthiopie à accueillir la COP32.