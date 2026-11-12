Dakar — Huit jeunes innovateurs du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria ont été récompensés mercredi à Dakar pour leurs initiatives visant à améliorer l'accès à une alimentation saine et nutritive.

Les lauréats, sélectionnés à raison de deux par pays, ont été également choisis pour leurs innovations portant sur la lutte contre la malnutrition.

Ils vont bénéficier chacun d'un financement de 5 000 dollars, soit environ 2,9 millions de francs CFA, en plus d'un accompagnement technique, de séances de coaching et de mentorat pour renforcer et développer leurs initiatives.

"Nous avions reçu 1 100 candidatures dans les quatre pays. Au total, 40 lauréats ont été sélectionnés, dont les deux premiers de chaque pays sont présents à cette cérémonie", a indiqué Françoise Lema Sayi, directrice pays de l'Alliance mondiale pour l'amélioration de la nutrition (GAIN) au Bénin.

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D'après Mme Sayi, les projets primés portent notamment sur la chaîne de valeur des fruits et légumes et proposent des solutions contribuant à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et à renforcer leur disponibilité.

"Nous n'avons pas retenu des innovations qui sont encore au stade des idées. Ce sont des initiatives qui ont déjà commencé à se développer et que nous voulons accompagner, notamment pour leur permettre d'obtenir les certifications nécessaires et d'accéder aux marchés", a-t-elle expliqué.

Mme Sayi a également insisté sur la nécessité de rapprocher ces innovations des politiques publiques, notamment dans les domaines des cantines scolaires et de la prise en charge nutritionnelle dans les structures sanitaires.

Le secrétaire exécutif du Conseil national de développement de la nutrition du Sénégal, Mbaye Sène, a salué la créativité des jeunes entrepreneurs, estimant que leurs initiatives apportent des réponses à plusieurs contraintes liées à l'alimentation.

"La question de la nutrition ne relève pas d'un seul secteur. Elle nécessite une collaboration entre plusieurs acteurs, de la production des aliments jusqu'à leur consommation, pour garantir une chaîne de valeur cohérente et permettre l'accès à une alimentation saine", a-t-il déclaré.

Evoquant les défis liés aux pertes post-récolte, à la transformation des produits et à la sécurité sanitaire des aliments, M. Sène a souhaité que les financements et l'accompagnement technique accordés aux lauréats leur permettent de développer leurs activités et de devenir, à terme, des petites et moyennes entreprises contribuant à la création d'emplois.

L'ambassadeur de Suisse à Dakar, Pietro Mona, a également salué le potentiel d'innovation des jeunes Africains et leur capacité à contribuer à la transformation des systèmes alimentaires.

"On dit souvent que la jeunesse est le futur, mais en fait, la jeunesse, c'est aujourd'hui", a-t-il souligné, mettant en avant l'importance de leur offrir des plateformes d'expression et de faciliter leur accès aux financements et aux investissements.

Le diplomate dont la représentation couvre notamment le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée Bissau, le Mali et la Mauritanie, a réaffirmé la disponibilité de la Suisse à poursuivre sa collaboration avec GAIN et les partenaires institutionnels pour soutenir les initiatives des jeunes dans le domaine de la nutrition en Afrique de l'Ouest.