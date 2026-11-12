Afrique: Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026 - quatre prétendants pour deux places en finale

Le dernier carré de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026 est connu. Mercredi, l'AS FAR, tenante du titre, défiera Lekié Football Filles, tandis que les Mamelodi Sundowns croiseront la route de Kawempe Muslim Ladies. Deux affiches qui opposeront expérience continentale et ambition, avec une place en finale en jeu.

L'AS FAR et Lekié, un duel entre habituées et novices

L'AS FAR connaît bien les rendez-vous du dernier carré. Le club marocain s'apprête à disputer sa sixième demi-finale dans la compétition et entend poursuivre la défense de son titre. Un nouveau succès lui permettrait de se rapprocher d'un deuxième sacre consécutif.

Sur sa route se dresse Lekié Football Filles. Pour leur première participation à ce stade de la compétition, les Camerounaises ont l'occasion de franchir un nouveau cap et de marquer un peu plus l'histoire de leur club. Cette opposition entre le Maroc et le Cameroun rappelle également les confrontations entre les deux nations sur la scène continentale, notamment lors de la demi-finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026.

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Les Sundowns face à la révélation ougandaise

L'autre demi-finale mettra aux prises les Mamelodi Sundowns et Kawempe Muslim Ladies. Doubles championnes d'Afrique, en 2021 et 2023, les Sud-Africaines ont terminé la phase de groupes sans connaître la défaite. Un parcours qui confirme leurs ambitions de retrouver les sommets après leurs précédents sacres.

Mais Kawempe Muslim Ladies entend bien bousculer la hiérarchie. Les Ougandaises ont notamment pu compter sur l'efficacité d'Agnes Nabukenya, meilleure buteuse de cette édition avec quatre réalisations. Une menace offensive que les Sundowns devront surveiller de près pour espérer rallier la finale.

Entre l'expérience des clubs sud-africain et marocain, et l'envie de première historique de Lekié et Kawempe, ces deux demi-finales s'annoncent particulièrement disputées.

Les rencontres se joueront au stade du Canal de Suez, à Ismaïlia, en Égypte. Les deux vainqueurs se retrouveront en finale le 15 novembre pour tenter de décrocher le titre continental.

Le programme des demi-finales - Mercredi 11 novembre 2026

14h00 (heure locale) : AS FAR (Maroc) - Lekié Football Filles (Cameroun)

AS FAR (Maroc) - Lekié Football Filles (Cameroun) 17h00 (heure locale) : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - Kawempe Muslim Ladies (Ouganda)

Les deux rencontres seront diffusées en direct sur CAF TV, la chaîne YouTube officielle de la Confédération Africaine de Football.