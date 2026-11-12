Congo-Kinshasa: Ouverture du procès de l'opposant Prince Epenge à Kinshasa

Le procès opposant Prince Epenge au ministère public s'est ouvert mercredi 11 novembre 2026 devant le Tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, siégeant à la prison centrale de Makala. L'affaire a été renvoyée au 25 novembre.

Après l'ouverture de l'audience, les juges ont procédé à l'identification du prévenu Epenge, président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la plateforme Lamuka. Toutefois, l'examen de l'affaire n'a pas pu se poursuivre en raison d'une irrégularité constatée dans le dossier. Selon les avocats de la défense, leur client n'a été notifié de la date de l'audience que le jour même.

« Arrivé à Makala, grande était notre surprise de voir que le dossier n'était pas encore mis en état, c'est-à-dire que le tribunal s'est déclaré non saisi à l'égard de Prince Epenge. Pourtant, le ministère public qui avait instruit le dossier était bel et bien là », a indiqué l'un de ces avocats, Kizito Tshibembe.

Il a par ailleurs déploré le refus d'accorder l'évacuation sanitaire sollicité pour leur client ; « compte tenu de la dégradation de l'état de santé du président de l'ADD Congo, Prince Mpengue ».

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Le porte-parole de la plateforme Lamuka et proche de Martin Fayulu est poursuivi pour « propagation de faux bruits ». Il avait affirmé que le militant Manassé Lomboto est mort des suites des coups reçus lors de la marche organisée le 15 septembre dernier à Kinshasa par l'opposition.