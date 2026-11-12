Afrique de l'Est: Sécurité maritime - Des États renforcent leur coopération

Les États signataires du Code de conduite de Djibouti et de son Amendement de Djeddah (DCoC/JA), accompagnés de responsables maritimes et de partenaires internationaux, se réunissent du 11 au 13 novembre 2026 à Antananarivo, lors de la neuvième Réunion de haut niveau. Cette rencontre vise à renforcer la coopération régionale face aux menaces maritimes et à mieux protéger les routes commerciales dans l'océan Indien occidental et le golfe d'Aden.

La sécurité en mer constitue un enjeu économique majeur pour les pays de la région. Les routes maritimes assurent une grande partie du transport des marchandises et approvisionnent les marchés en produits de première nécessité, en matières premières et en équipements. Les perturbations liées aux actes criminels en mer peuvent ainsi entraîner des retards, des coûts supplémentaires pour les transporteurs et, indirectement, une hausse des prix supportés par les consommateurs.

Les discussions portent notamment sur trois instruments destinés à harmoniser les pratiques entre les États. Il s'agit d'un lexique commun de la sûreté maritime, d'une stratégie régionale accompagnée d'un plan de mise en oeuvre et d'un registre des risques. Ces outils doivent faciliter la communication entre les marines, les garde-côtes, les administrations portuaires et les autorités judiciaires. L'objectif est également d'améliorer le signalement des incidents et le partage des informations sur les menaces.

La coordination des interventions en mer figure aussi parmi les priorités. Les participants examinent la proposition de création d'une Force opérationnelle maritime conjointe, ainsi que la mise en place de procédures communes. Une matrice recense par ailleurs les moyens matériels, les ressources et les effectifs que les États signataires pourraient mobiliser en cas de besoin.

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Le dispositif prévoit également une collaboration entre les centres nationaux de partage d'informations maritimes et les structures régionales. Le Centre régional de fusion des informations maritimes, basé à Madagascar, ainsi que le Centre régional de coordination des opérations, basé aux Seychelles, occupent une place importante dans ce mécanisme.