Congo-Kinshasa: COP31 - Le Président Félix Tshisekedi plaide pour une juste rémunération des forêts

À l'occasion de la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), qui s'est ouverte ce mercredi 11 novembre à Antalya, en Turquie, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à une table ronde consacrée aux forêts. Lors de cette rencontre, le Chef de l'État a plaidé pour une rémunération juste et durable des services écosystémiques rendus par les forêts tropicales.

Cette rencontre est intervenue dans le cadre du sommet des chefs d'État et de gouvernement, dont les travaux ont débuté à l'Antalya Expo Center. La séance inaugurale a été marquée par les interventions du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, António Guterres, ainsi que des Présidents Luiz Inácio Lula da Silva du Brésil et Recep Tayyip Erdoğan de la Turquie.

Les discours prononcés à l'ouverture ont convergé vers un même impératif : traduire les engagements internationaux en réponses concrètes à la crise climatique. Les intervenants ont exhorté les États à intensifier leurs efforts collectifs pour limiter les effets du réchauffement climatique et préserver les équilibres environnementaux.

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Au cours de la table ronde, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a mis en lumière la responsabilité assumée par les nations qui abritent d'importantes étendues forestières. Pour la RDC, la conservation de ce patrimoine naturel, dont les bénéfices dépassent les frontières nationales, doit s'accompagner de contreparties financières à la hauteur des services rendus à la planète.

« Au coeur du Bassin du Congo, mon pays abrite des forêts dont les services écosystémiques bénéficient à toute l'humanité. Autant dire à contrario que la destruction de ces écosystèmes aurait un coût environnemental, économique et humain considérable pour l'ensemble de la planète », a déclaré le Chef de l'État.

Cette revendication s'est accompagnée d'une exigence de justice sociale. Le Président de la République a appelé à concevoir des dispositifs financiers qui profitent directement aux populations vivant au contact des espaces forestiers. Il a accordé une attention particulière aux peuples autochtones et aux communautés locales, dont la participation à la gestion et à la sauvegarde de ces ressources doit également se traduire par un meilleur accès aux financements climatiques.

« Les financements forestiers et climatiques devront bénéficier directement aux peuples autochtones et aux communautés locales, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes. Le respect de leurs droits fonciers et leur participation aux décisions sont des conditions de réussite », a-t-il insisté.

Concernant le Fonds perpétuel pour les forêts tropicales (TFFF), le Chef de l'État a soutenu la mise en place d'un mécanisme financier capable de renforcer les dispositifs existants et d'offrir aux pays forestiers des perspectives de financement à long terme. Il a également insisté sur la nécessité de leur garantir une représentation effective dans la gouvernance de ce fonds.

Le plaidoyer congolais s'est également appuyé sur des initiatives nationales. Parmi celles-ci figure le Couloir vert Kivu-Kinshasa, présenté par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme une illustration de la volonté de concilier impératifs écologiques et développement des territoires.

« Nous avons fait le choix de concilier conservation des forêts, lutte contre la pauvreté et développement économique durable. Notre ambition est de faire de la conservation un moteur de développement, de création d'emplois verts et de prospérité partagée, tout en renforçant notre contribution à la lutte contre le changement climatique », a souligné le Président de la République.

Avec une superficie estimée à 540 000 km², le Couloir vert Kivu-Kinshasa, une aire protégée à vocation communautaire, associe la conservation des milieux naturels à des activités économiques susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations. L'agroforesterie, la remise en état des écosystèmes et la structuration de filières de production durables comptent parmi les principaux leviers de cette initiative, qui prévoit également des perspectives d'emploi.

Au-delà de sa portée environnementale, le Couloir vert Kivu-Kinshasa s'inscrit dans une dynamique visant à favoriser la stabilité des territoires concernés, à soutenir les communautés et à consolider les liens sociaux.

À travers cette intervention à la COP31, la RDC a réaffirmé sa volonté de faire évoluer la place accordée aux pays forestiers dans les négociations climatiques. L'enjeu consiste à obtenir une meilleure reconnaissance économique de leur contribution à la préservation de l'environnement mondial, tout en faisant de cette richesse naturelle un instrument de développement au service des populations congolaises.

Pour conclure son intervention, le Chef de l'État a rappelé que la protection des forêts tropicales exige un engagement collectif, tant sur le plan environnemental que financier.

« La République Démocratique du Congo porte aujourd'hui une conviction : protéger les forêts tropicales est une responsabilité commune ; en assumer le coût doit devenir un engagement partagé », a-t-il conclu.