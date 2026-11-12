Congo-Kinshasa: Ebola et insécurité aggravent la crise alimentaire dans l'Est du pays, selon la FAO

La crise sanitaire provoquée par l'épidémie de la maladie à virus Ebola, conjuguée à l'insécurité persistante, a fortement détérioré la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance agricoles en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. C'est la conclusion d'une étude réalisée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en septembre 2026 et dont Radio Okapi a consulté le rapport mercredi 11 novembre.

Selon l'agence onusienne, les restrictions sanitaires, les perturbations des marchés ainsi que les difficultés de circulation ont aggravé une situation déjà précaire.

Basée sur des entretiens menés auprès de 224 informateurs dans les trois provinces, l'évaluation DIEM-Impact indique que l'épidémie d'Ebola a accentué les conséquences de plusieurs années de conflits armés. En août 2026, la propagation de la souche Bundibugyo s'est accélérée, atteignant près de 500 nouveaux cas par semaine, principalement en Ituri et au Nord-Kivu.

Les armes crépitent

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La FAO souligne que le Nord-Kivu est particulièrement touché, car il subit simultanément les effets de l'épidémie et de l'insécurité. Avant même l'apparition de la maladie, près de 1,9 million de personnes avaient déjà besoin d'une assistance humanitaire dans cette province. Entre janvier 2024 et mars 2026, l'insécurité y a considérablement réduit l'accès aux terres agricoles, tandis que les vols de bétail sont passés de 15 % à 28 %.

L'étude met également en évidence une forte augmentation du coût de la vie à Bunia, Bukavu et Goma, en raison des barrières commerciales et de la hausse des coûts de transport.

Face à cette situation, la FAO recommande de renforcer l'assistance humanitaire d'urgence tout en soutenant les prochaines campagnes agricoles. Elle plaide notamment pour un appui prioritaire aux activités agricoles et d'élevage dans les territoires les plus vulnérables, notamment Irumu et Aru en Ituri, Masisi et Rutshuru au Nord-Kivu, ainsi que Kalehe au Sud-Kivu.