Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 novembre 2026

Ouganda : Le parti au pouvoir rejette la succession de Yoweri Museveni par son fils

La direction du Mouvement de résistance nationale (NRM), le parti au pouvoir en Ouganda, a manifesté son opposition au projet de succession porté par le président Yoweri Museveni, qui souhaiterait voir son fils, Muhoozi Kainerugaba, lui succéder à la tête du pays, selon l’Agence France-Presse (AFP).

Âgé de 52 ans, le chef de l’armée ougandaise exerce une influence grandissante, alors que son père, 82 ans, dirige le pays depuis 1986. Il a déjà annoncé son intention de briguer la présidence lors de la prochaine élection, prévue en 2031. (Source Africanews)

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Niger : Le journaliste Serge Mathurin Adou libéré après deux ans de prison

Serge Mathurin Adou a retrouvé la liberté mercredi matin, après deux ans de détention au Niger.

L'information a été confirmée à l'AFP par des proches du journaliste ainsi que par Canal 3, la chaîne de télévision privée nigérienne qui l'employait. Originaire de Côte d'Ivoire et installé au Niger depuis une vingtaine d'années, il avait disparu le 1er septembre 2024 à Niamey, après avoir indiqué à son épouse qu'il devait répondre à une convocation de la police.

Quelques semaines plus tard, le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana, l'avait accusé d'être impliqué dans un « complot » et plusieurs tentatives de déstabilisation visant son pays. (Source Africa Radio)

Soudan: Une cathédrale enfouie de la Nubie médiévale révèle son architecture monumentale

Les fouilles récentes ont permis de révéler : un grand escalier donnant accès à l’intérieur du bâtiment, des contreforts renforçant l’abside, la partie située à l’extrémité du chœur de l’église, et pour la première fois, le niveau du sol d’origine de la cathédrale.

L’édifice d’une taille monumentale : 47 mètres de large sur 57 de long et 21 de hauteur, a été absolument enfoui par la terre. Ce qui a permis néanmoins sa conservation incroyable. « Dans l’histoire de l’architecture, certains bâtiments deviennent emblématiques, s’enthousiasme l'archéologue Arthur Obluski, qui dirige les fouilles. La Grande Église de Jésus sera le candidat naturel à ce rôle en Nubie. » (Source RFI)

Afrique: L’OIF choisit son secrétaire général le 16 novembre sous pression

Le scrutin du 16 novembre à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ne sera pas une formalité protocolaire. Les chefs d’État et de gouvernement membres de l’organisation doivent trancher une succession dans une conjoncture rarement aussi défavorable : affrontements persistants dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), défiance ouverte entre Kinshasa et Kigali, et contestations internes qui fragilisent la machine administrative de l’institution. Le choix du prochain ou de la prochaine secrétaire général engagera la capacité de la Francophonie à peser dans les crises africaines des

AES - Les trois gouvernements mettent en garde contre les collectes de fonds non autorisées

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont appelé mercredi 11 novembre 2026 les citoyens à ne pas verser d’argent à des collecteurs dépourvus d’habilitation officielle qui sollicitent des contributions au nom de la Confédération des États du Sahel (AES). Les trois gouvernements ont publié cette mise en garde dans un communiqué commun daté de Ouagadougou.

Le communiqué, signé par le porte-parole du gouvernement burkinabè Pingdwendé Gilbert Ouédraogo pour ses homologues, vise les initiatives lancées par des associations, des groupements et des particuliers afin de financer des projets confédéraux. Les autorités invitent leurs organisateurs à se rapprocher des comités ou commissions nationaux de l’AES pour obtenir une autorisation préalable. (Source Benin Web TV)

Nutrition : huit jeunes innovateurs de quatre pays africains primés pour leurs solutions contre la malnutrition

Huit jeunes innovateurs du Bénin, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Nigeria ont été récompensés mercredi à Dakar pour leurs initiatives visant à améliorer l’accès à une alimentation saine et nutritive.

Les lauréats, sélectionnés à raison de deux par pays, ont été également choisis pour leurs innovations portant sur la lutte contre la malnutrition.

Ils vont bénéficier chacun d’un financement de 5 000 dollars, soit environ 2,9 millions de francs CFA, en plus d’un accompagnement technique, de séances de coaching et de mentorat pour renforcer et développer leurs initiatives. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Afrique : L’OMS alerte sur les défaillances du recensement des décès

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) alerte sur les insuffisances des systèmes africains d’enregistrement des décès et de collecte des données sanitaires, estimant que ces lacunes compromettent la capacité des États à anticiper les crises sanitaires et à orienter efficacement leurs politiques de santé publique.

Dans un rapport présenté mardi à Nairobi, à l’ouverture du premier Forum africain sur les données sanitaires, l’organisation révèle que de nombreux pays du continent ne disposent toujours pas de mécanismes suffisamment fiables pour enregistrer les décès, identifier leurs causes et exploiter les informations recueillies dans les structures de santé. (Source APA News)

Afrique de l'Est: Sécurité maritime - Des États renforcent leur coopération

Les États signataires du Code de conduite de Djibouti et de son Amendement de Djeddah (DCoC/JA), accompagnés de responsables maritimes et de partenaires internationaux, se réunissent du 11 au 13 novembre 2026 à Antananarivo, lors de la neuvième Réunion de haut niveau. Cette rencontre vise à renforcer la coopération régionale face aux menaces maritimes et à mieux protéger les routes commerciales dans l'océan Indien occidental et le golfe d'Aden.

La sécurité en mer constitue un enjeu économique majeur pour les pays de la région. Les routes maritimes assurent une grande partie du transport des marchandises et approvisionnent les marchés en produits de première nécessité, en matières premières et en équipements. Les perturbations liées aux actes criminels en mer peuvent ainsi entraîner des retards, des coûts supplémentaires pour les transporteurs et, indirectement, une hausse des prix supportés par les consommateurs. (Source L’Express de Madagascar)

Eramet : 65,6 milliards FCFA pour renforcer sa chaîne logistique au Gabon

Eramet prévoit de mobiliser 65,6 milliards FCFA (100 millions d’euros) en 2027 pour renforcer les capacités logistiques de sa filiale gabonaise. Cet argent doit surtout améliorer l’acheminement du manganèse de Moanda vers le port d’Owendo, alors que les volumes à transporter vont augmenter. Cette enveloppe fait partie d’un programme global de 183,7 à 209,9 milliards.

Selon la feuille de route présentée le 9 novembre 2026, Eramet prévoit de transporter 6,8 à 7,3 millions de tonnes de manganèse l’an prochain. Le rail est essentiel : sa disponibilité conditionne l’arrivée du minerai à la côte.

Sur les investissements du groupe, 170,5 à 190,2 milliards FCFA iront à la maintenance et au renouvellement des équipements. La part prévue au Gabon pèse donc dans cet effort, car un ralentissement du transport ferroviaire peut perturber toute la chaîne. (Source Union sonapresse.com)

Éthiopie : Le sommet Ethiopia Venture et la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat ouvrent de nouvelles perspectives aux start-up

Le sommet Ethiopia Venture et la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (GEW) ont débuté aujourd’hui à Addis-Abeba. Ils réunissent entrepreneurs, investisseurs, chefs d’entreprise et partenaires au développement, afin de renforcer l’écosystème entrepreneurial éthiopien et de favoriser la croissance des entreprises.

Selon Emebet Techane, responsable de la communication et des partenariats à l’Institut de développement de l’entrepreneuriat (EDI), ces deux événements permettent aux start-up et aux entreprises de nouer des liens avec des partenaires commerciaux régionaux et internationaux. (Source Ethiopian News Agency)