Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Les médias appelés à jouer un rôle clé dans la lutte contre la concurrence déloyale

La directrice de projet au Centre de journalisme pour l'innovation et le développement (CJID) du Nigeria, Roselena Ahiable, a appelé, mercredi à Bijilo (Gambie), les médias à s'impliquer davantage dans la lutte contre la concurrence déloyale sur le marché de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

"Les organes de presse ont un rôle déterminant à jouer pour informer les acteurs économiques et les consommateurs sur les pratiques anticoncurrentielles qui freinent l'intégration régionale", a déclaré Roselena Ahiable.

Elle s'exprimait au cours d'un atelier de renforcement de capacités sur le journalisme d'investigation et les enquêtes en matière de concurrence, destiné aux journalistes membres du Réseau des journalistes économiques de l'Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO (RJE-ARCC). La rencontre se déroule à Bijilo, une station balnéaire gambienne.

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"Grâce aux enquêtes de terrain et à l'analyse des données, les journalistes sont particulièrement bien placés pour déceler des cartels clandestins, des accords secrets et des préjudices importants causés aux consommateurs que les organes de régulation formels n'ont parfois pas la capacité opérationnelle d'identifier de manière indépendante", a-t-elle déclaré la directrice de projet au Centre de journalisme pour l'innovation et le développement.

Le RJE-ARCC, créé en novembre 2026, a tenu sa première réunion du 11 au 13 novembre en Gambie, pays qui abrite le siège de l'ARCC.

"La presse a le pouvoir de mettre fin aux abus liés à la concurrence. Et le journaliste est le pont entre le marché et les autorités", a insisté Roselena Ahiable.

Elle a indiqué que les journalistes d'investigation remplissent un rôle "essentiel" en tant que "système d'alerte précoce" pour les organismes de surveillance régionaux des marchés, tels que l'ARCC.

"A ce titre, les autorités de régulation telles que l'ARCC doivent transformer, indépendamment, les constatations journalistiques en preuves admissibles devant les tribunaux", a soutenu Mme Ahiable.

Elle a précisé que ces constatations doivent "répondre à des normes juridiques rigoureuses, afin de poursuivre avec succès les violations liées à la concurrence".

"Même si le journalisme d'investigation agit comme un catalyseur pour la responsabilité publique et fournit fréquemment l'impulsion initiale aux enquêtes réglementaires, l'enquête journalistique ne peuvent se substituer aux poursuites judiciaires formelles", a-t-elle poursuivi.

Mme Ahiable a indiqué que des investigations, à travers l'Afrique de l'Ouest, montrent des "illustrations claires de la "manipulation systémique" du marché, mais aussi des "réponses réglementaires qui y sont apportées".

Elle s'est, à cet effet, appuyée sur des exemples tirés des situations concrètes au Ghana et au Nigéria.

La directrice de projet au CJID a renseigné qu'afin de "préserver l'intégrité du marché, les régimes juridiques de la concurrence se concentrent sur trois interdictions légales fondamentales".

Elle a cité les accords anticoncurrentiels, tels que les "cartels horizontaux" et les "ententes sur les prix", les "fusions-acquisitions" qui réduisent sensiblement la concurrence, et l'abus de position dominante sur le marché pour "exclure des concurrents ou exploiter les consommateurs".

Roselena Ahiable a affirmé que la concurrence sur le marché constitue un "moteur fondamental" de la "vitalité" économique, créant des environnements de marché "dynamiques qui profitent directement aux consommateurs, grâce à des prix plus bas, une qualité de service supérieure et une innovation continue".

Elle a aussi insisté sur la "vérification" des sources et la "rigueur" dans les investigations.

L'ARCC est l'institution spécialisée de la CEDEAO, chargée d'appliquer les règles de concurrence et de protéger les consommateurs au sein du marché commun.

Créée le 19 décembre 2008, l'ARCC a entamé ses activités en juin 2019.