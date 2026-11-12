Gambie: Les clés de la présidentielle

analyse

Le top départ du processus devant mener à l’élection présidentielle du 5 décembre 2026 a été donné le 3 novembre 2026, avec le début des dépôts de candidatures auprès de la Commission électorale indépendante (CEI). Prévue jusqu’au 14 novembre, cette formalité substantielle s’est achevée dès le 11 novembre, selon la CEI.

Parmi les 27 candidats qui étaient sur la ligne de départ et qui avaient retiré les formulaires de candidature auprès de la Commission électorale indépendante de Gambie, une dizaine se sont déjà désistés et au moins un a été disqualifié.

En revanche, les dépôts de candidature des figures de proue de la vie politique gambienne, à savoir Adama Barrow du NPP, le président sortant, Ousainou Darboe (UDP), son challenger historique, Ebrima Tabora Manneh, le leader du People’s Alliance Party (PAP), et Talib Ahmed Bensouda, la nouvelle coqueluche de la vie politique gambienne et ancien maire de Kanifing, se sont faits au grand jour, dans une ambiance de campagne électorale. Chacun a mobilisé ses militants pour l’accompagner à la CEI à l’occasion de ce dépôt.

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C’est dire, avant même le début de la campagne, annoncée par la CEI au 16 novembre, que le quatuor de tête s’est déjà dessiné, en attendant la publication définitive de la liste des candidats par la CEI, qui seule doit publier la liste officielle des candidats à la présidentielle. Sauf surprise, cette liste devrait comprendre ces quatre leaders qui ont déjà déposé les pièces exigées pour leur dossier de candidature.

Mais le point sur le parrainage rend certains observateurs un peu dubitatifs quant à la validation finale de certaines des candidatures restantes, qui pourraient constituer une menace pour le président Adama Barrow, qui brigue un troisième mandat.

D’ici la proclamation de la liste officielle des candidats, la précampagne bat son plein, avec son lot de surenchère qui préfigure les joutes électorales. Le défi pour la CEI est d’opérer en toute rigueur et en toute impartialité dans ses travaux.

Derrière ces quatre candidats les plus en vue, il y a en effet une dynamique électorale autour de leur candidature, après l’échec des tentatives de l’opposition de réunir une coalition derrière Ousainou Darboe. Qui sera avec qui ? Nul ne peut le dire avec exactitude.

Pour l’heure, il y a environ quatre coalitions, dont la plus en vue aujourd’hui est celle de l’ancien maire de Kanifing, Talib Ahmed Bensouda, l’un des plus jeunes candidats à cette présidentielle, qui polarise une dizaine de partis politiques, dont le sien, l’United Movement for Change (UMC), et des mouvements politiques gambiens.

D’ailleurs, il a fait l’objet, au début du mois de novembre, d’accusations contenues dans un rapport gouvernemental l’incriminant dans une affaire de malversations financières, qu’il a qualifiées de fantaisistes. Comme quoi la publication de la liste des candidats est très attendue, car des manœuvres pour éliminer des candidats ne sont pas à exclure, et elles pourraient être le déclencheur de troubles électoraux, si l’on en croit certains responsables politiques partisans du président Barrow, notamment l’ancien maire de Banjul James Gomez, qui déclare de façon péremptoire, dans une vidéo virale, « qu’ils ne lâcheront pas le pouvoir ».

D’ores et déjà, les restrictions à la circulation des militants de Talib Bensouda, qui ont d’ailleurs provoqué des heurts avec les forces de police, à cause d’une interdiction de manifestations politiques à Banjul, West Coast et Kanifing, pour cause de tournée préélectorale du président Barrow, tracent déjà la ligne d’opposition entre Barrow et son jeune rival, quarantenaire, Talib Bensouda.

C’est maintenant clair : la compétition électorale a choisi ses deux principaux protagonistes, si ceux-ci ne se sont pas imposés d’eux-mêmes. Mais dans un scrutin à un seul tour, à la majorité simple, sans second tour, le nombre de voix qui se disperseront entre les candidats de l’opposition comptera autant que les bilans : Adama Barrow peut compter sur son expérience et sur son bilan, tandis que Darboe, Bensouda et Manneh devront éviter l’éparpillement de leurs voix, par des alliances ou des ralliements, pour peser face au président sortant. De belles joutes se profilent à partir du 16 novembre.