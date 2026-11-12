Afrique: Trafic de drogue - Les cartels latino-américains à la conquête du continent

Cocaïne, méthamphétamine, blanchiment, corruption et alliances avec les réseaux criminels locaux : l'expansion des organisations latino-américaines redessine la géographie du crime organisé sur le continent. Pour l'Afrique centrale, carrefour de ressources, de corridors commerciaux et de routes transfrontalières, le risque appelle une vigilance stratégique accrue.

L'Afrique est en train de changer de statut dans l'économie mondiale de la drogue. Longtemps considérée comme une zone de transit de la cocaïne Sud-américaine vers les marchés européens, elle devient progressivement un espace de production, de stockage, de transformation et de redistribution des stupéfiants.

Derrière cette mutation se dessine une nouvelle géographie du crime organisé : celle de cartels latino-américains qui cherchent à étendre leurs réseaux, à nouer des alliances locales et à exploiter les vulnérabilités institutionnelles du continent. Dans une analyse publiée le 10 novembre dernier, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique décrit cette montée en puissance.

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Le phénomène concerne notamment la cocaïne et la méthamphétamine, deux marchés dont l'expansion renforce les connexions entre organisations criminelles d'Amérique latine, réseaux africains et acteurs européens. Les chiffres donnent la mesure de l'enjeu. La production mondiale de cocaïne est estimée à 4 100 tonnes, soit quatre fois son niveau d'il y a dix ans. En Afrique de l'Ouest, les saisies annuelles sont passées d'environ une tonne en 2018 à près de trente tonnes ces dernières années. Quant à la méthamphétamine, les saisies mondiales ont atteint 487 tonnes en 2024, contre 317 tonnes en 2019.

L'Afrique n'est plus seulement sur la route : elle entre dans la chaîne de valeur du narcotrafic

Des cartels mondialisés, des relais africains. Le document identifie plusieurs organisations majeures. Le cartel mexicain de Sinaloa, présent dans au moins cinquante pays, aurait développé des opérations dans sept pays africains. Le cartel de Jalisco Nouvelle Génération étend également son influence. Au Brésil, le Primeiro Comando da Capital (PCC) entretient des relations avec des réseaux criminels nigérians et participe à l'approvisionnement des circuits de cocaïne transitant par l'Afrique de l'Ouest.

Le modèle opérationnel évolue. Les grandes organisations ne cherchent pas nécessairement à contrôler directement chaque étape. Elles s'appuient sur des facilitateurs, des passeurs et des partenaires criminels locaux. Ces relais peuvent fournir des infrastructures, des moyens logistiques, des protections, des circuits de blanchiment ou des accès aux marchés. La méthamphétamine illustre cette évolution. Des laboratoires clandestins ont été démantelés au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya et au Mozambique.

Des ressortissants mexicains ont été arrêtés dans onze des douze opérations contre ces installations menées avec l'appui des services de renseignement américains, selon le rapport. L'enjeu est financier autant que criminel : un kilogramme de méthamphétamine produit en Afrique pour environ 1 500 dollars pourrait atteindre des prix très élevés sur les marchés d'Asie et d'Océanie. Ces écarts de valeur expliquent l'attractivité de ces filières.

L'Afrique centrale, un espace de vigilance stratégique

C'est ici que la question devient particulièrement importante pour l'Afrique centrale. Le rapport documente surtout des implantations et des opérations en Afrique de l'Ouest, australe et orientale. Il ne fournit pas de preuve précise d'une implantation des cartels mexicains au Cameroun ou dans un autre pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

Il serait donc prématuré de présenter la sous-région comme une base opérationnelle avérée de ces organisations. Mais ses caractéristiques géographiques et économiques justifient une attention particulière : ouverture sur l'Atlantique, grands ports, corridors routiers, frontières terrestres étendues, échanges commerciaux régionaux et circulation de marchandises. Le Cameroun, avec les plateformes portuaires de Douala et de Kribi, occupe une position importante dans les échanges de l'Afrique centrale.

Cette fonction logistique constitue un atout économique majeur, mais elle impose aussi des exigences élevées en matière de contrôle des cargaisons, de surveillance maritime, de renseignement financier et de coopération douanière. La vigilance doit également concerner les circuits terrestres reliant le Cameroun au Tchad, à la Centrafrique, au Congo, au Gabon et à la Guinée équatoriale. Ces axes sont essentiels au commerce régional. Leur sécurisation doit empêcher qu'ils soient détournés au profit de réseaux criminels transnationaux.

Le véritable danger : la capture des institutions

Le narcotrafic ne menace pas uniquement la sécurité publique. Il peut progressivement pénétrer l'économie légale et fragiliser les institutions. Le rapport souligne le rôle des sociétés écrans, des circuits de blanchiment et de la corruption de responsables publics ou privés. Les profits issus de la drogue peuvent financer d'autres activités criminelles : trafic d'armes, traite des personnes, extorsion, migration clandestine et soutien à des groupes armés.

Dans les territoires fragiles, le paiement de droits de passage aux acteurs armés peut également renforcer les économies de conflit. Pour l'Afrique centrale, où la sécurité de certains espaces frontaliers demeure un enjeu majeur, cette dimension mérite une attention particulière. Le risque n'est pas seulement de voir circuler davantage de stupéfiants, mais de voir se constituer des alliances durables entre réseaux criminels, opérateurs économiques complices et acteurs disposant de relais institutionnels.

Une réponse régionale à construire

Face à des organisations qui opèrent à l'échelle de plusieurs continents, les réponses strictement nationales montrent leurs limites. L'Afrique centrale a besoin d'une coopération plus étroite entre services de renseignement, douanes, polices, autorités portuaires et institutions judiciaires. La Cémac et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ont ici un rôle à jouer dans la coordination des politiques de sécurité, le partage d'informations et le renforcement des contrôles aux frontières.

Le Cameroun pourrait notamment contribuer à une approche régionale articulée autour de la sécurisation des ports, de la surveillance des corridors et du suivi des flux financiers suspects. Le Nigeria fournit un exemple de mobilisation opérationnelle : son agence de lutte contre les stupéfiants a saisi environ 4 888 tonnes de drogues et procédé à 19 944 arrestations en 2025, selon les données citées par le rapport. Mais la répression ne peut suffire sans coopération internationale, prévention de la consommation, contrôle des précurseurs chimiques et lutte contre le blanchiment.

La nouvelle frontière du narcotrafic est aussi une frontière de gouvernance

Les cartels ne recherchent pas seulement des territoires où faire passer leurs marchandises. Ils recherchent des environnements où acheter des protections, contourner les contrôles et convertir l'argent criminel en influence. Pour l'Afrique centrale, le défi est donc d'anticiper plutôt que de subir. Préserver la vocation commerciale de ses ports et de ses corridors, sans laisser ces infrastructures devenir des instruments de la criminalité transnationale : c'est désormais un enjeu de souveraineté, de sécurité économique et de stabilité régionale.