Afrique: JOJ Dakar 2026 - 433 médailles distribuées, le Sénégal sixième avec 10 breloques

Dakar — Au total, 433 médailles, dont 132 en or et 130 en argent, ont été distribuées aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, où le Sénégal occupe la sixième place du classement général avec dix breloques, dont cinq en or et cinq en bronze, après celle remportée par Ameth Diop en taekwondo dans la catégorie des moins de 73 kg.

La Chine domine toujours le tableau des médailles avec 30 breloques, dont 16 en or et huit en argent. Elle devance le Japon, deuxième avec 26 médailles, dont neuf en or et huit en argent. La Russie complète le podium avec 14 médailles, dont huit en or et quatre en argent.

Sur le continent africain, l'Égypte demeure la première nation au classement. Elle occupe la quatrième place avec 12 médailles, dont cinq en or et une en argent. L'Éthiopie se positionne au cinquième rang avec cinq médailles d'or et trois d'argent.

Le Sénégal, pays hôte de cette édition, conserve ainsi sa sixième place avec dix médailles. La dernière distinction en date est celle obtenue par Ameth Diop en taekwondo, dans la catégorie des moins de 73 kg, où il a décroché le bronze, permettant à la délégation sénégalaise d'enrichir son palmarès.

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Le Kenya occupe la huitième place avec six médailles, dont quatre en or et deux en argent. L'Afrique du Sud se classe neuvième avec onze breloques, réparties entre trois médailles d'or, cinq d'argent et trois de bronze.

D'autres pays africains figurent également parmi les nations médaillées. Le Zimbabwe compte une médaille d'or, la Gambie une médaille d'argent et la Tunisie deux médailles d'argent. Le Maroc totalise trois médailles, dont une en argent et deux en bronze.

Le Niger a remporté deux médailles de bronze, l'Ouganda trois, tandis que l'Algérie, le Burundi, Madagascar et la Zambie comptent chacun une médaille de bronze.

Dans les différentes disciplines, les tableaux de résultats mettent en évidence les performances de plusieurs délégations. En gymnastique artistique, dans l'épreuve par équipes mixtes, la Chine a remporté l'or, devant le Japon, médaillé d'argent, et Israël, médaillé de bronze.

En boxe, plusieurs athlètes ont décroché le bronze dans les différentes catégories de poids. Parmi eux figurent le Colombien Izzon Jeffrey Galea Arevalo et le Mexicain Alan Jesus Ocampo Cano chez les moins de 50 kg, ainsi que le Canadien Lisandro Garcia Rebelo et le Suédois Zaheer Changazi chez les moins de 55 kg.

En escrime, dans l'épreuve individuelle masculine à l'épée, le Canadien Simon Shan a remporté l'or devant le Serbe Vukan Radjenovic, médaillé d'argent.

En futsal féminin, l'Ukraine s'est adjugée la médaille d'or. Le Venezuela a remporté l'argent. Ces deux équipes avaient partagé le groupe A avec le Sénégal, dans la phase de poule.