Le Ghana a découvert pour la première fois des hydrocarbures dans un réservoir carbonaté offshore, ouvrant ainsi un nouveau champ d'exploration pétrolière et gazière alors que le pays cherche à inverser la tendance à la baisse de sa production.

Le président John Dramani Mahama a annoncé cette découverte le 10 novembre 2026, lors d'une conférence sur l'énergie organisée dans la région de l'Ouest. La découverte a été réalisée dans le puits d'exploration Nya Gyidie-1X, situé dans le bloc Deepwater Cape Three Points, à environ 148 kilomètres au large des côtes ghanéennes. Elle permet d'identifier une cible géologique au-delà des formations de grès qui ont jusqu'à présent soutenu l'industrie pétrolière et gazière du pays.

Planet One Oil & Gas exploite ce bloc de 1 454 kilomètres carrés en partenariat avec GOIL Upstream Limited et la Ghana National Petroleum Corporation (GNPC). Le puits Nya Gyidie-1X a été foré à une profondeur d'eau de 2 289 mètres et a rencontré des hydrocarbures dans des formations carbonatées situées entre 3 364 et 3 499 mètres de profondeur. Cette découverte représente la première exploration réussie au Ghana d'un réservoir carbonaté du Cénomanien-Turonien en tant que cible principale. Les découvertes commerciales précédentes, notamment celles des champs Jubilee, TEN et Sankofa, étaient associées à des réservoirs de grès.

Les sociétés n'ont pas divulgué le volume d'hydrocarbures récupérables ni confirmé si cette découverte permettrait une production commerciale. Andaleeb Sehgal, PDG de Planet One, a déclaré que des évaluations techniques supplémentaires permettraient de déterminer l'ampleur de la découverte et l'approche de développement. La société prévoit de poursuivre ses activités d'exploration en mer et à terre au cours des 12 à 18 prochains mois. Des forages supplémentaires et des études sur les réservoirs seront nécessaires avant que les partenaires puissent établir le potentiel de production et les besoins en investissements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette découverte intervient alors que le Ghana cherche à accroître sa production pétrolière après des années de baisse. La production de brut est passée de 48,24 millions de barils en 2024 à 37,3 millions de barils en 2025, soit une baisse de 22,7 %. La production a baissé par rapport à son pic de 71,44 millions de barils atteint en 2019, à mesure que les gisements existants arrivent en fin de vie et que les investissements dans l'exploration et le forage restent limités. En juin, Mahama a annoncé 3,5 milliards de dollars d'engagements d'investissement dans le secteur pétrolier en amont afin de soutenir l'exploration, le développement des gisements et la production.

Le ministre de l'Énergie, John Jinapor, a déclaré que cette découverte venait soutenir les efforts visant à attirer des investissements et à reconstituer les réserves pétrolières du Ghana. Le gouvernement cherche à développer l'exploration tout en multipliant les opportunités pour les entreprises ghanéennes dans le secteur de l'énergie. La GNPC prépare également des forages d'exploration dans le bassin de la Volta, dont le démarrage des opérations est prévu en 2027. La valeur commerciale de la découverte de Nya Gyidie dépendra des forages à venir, des réserves récupérables, des coûts de développement et des prix du pétrole et du gaz.

Points clés à retenir

La première découverte d'hydrocarbures au Ghana dans un réservoir carbonaté pourrait élargir les perspectives d'exploration pétrolière et gazière du pays au-delà des formations de grès qui ont soutenu la production depuis le début de l'extraction commerciale de pétrole en 2010. Le puits Nya Gyidie-1X apporte la preuve de la présence d'hydrocarbures dans un système géologique qui n'avait jusqu'alors pas été identifié comme une cible d'exploration prioritaire au Ghana. Cela pourrait inciter les entreprises du secteur de l'énergie à réévaluer les blocs offshore et à identifier de nouvelles opportunités d'exploration.

Cette découverte intervient alors que le Ghana est confronté à un déclin de la production de ses gisements existants. La production de brut est passée de 71,44 millions de barils en 2019 à 37,3 millions de barils en 2025, ce qui a réduit les volumes de production et exercé une pression sur les recettes pétrolières. De nouvelles découvertes pourraient contribuer à renouveler les réserves et à soutenir les exportations futures, les recettes publiques et l'approvisionnement énergétique national. Toutefois, la découverte d'hydrocarbures ne garantit pas une production commerciale.

Les opérateurs doivent déterminer la quantité de pétrole ou de gaz récupérable, évaluer les caractéristiques des gisements et établir si les recettes de production justifieraient les coûts de forage et d'infrastructure. Les projets en eaux profondes nécessitent des investissements dans les puits, les équipements sous-marins, les pipelines et les installations de production, leur développement prenant des années avant que les recettes ne commencent à être générées.

La profondeur de l'eau de 2 289 mètres à Nya Gyidie alourdit également les contraintes techniques et les coûts du projet. Les 3,5 milliards de dollars d'engagements d'investissement en amont du Ghana pourraient soutenir les efforts visant à développer les gisements existants et à explorer de nouvelles zones, mais l'impact dépendra de la mise en oeuvre des projets et des prix des matières premières.

Cette découverte offre également des opportunités potentielles aux entreprises ghanéennes d'ingénierie, de logistique et de services pétroliers. Pour les investisseurs, les prochains indicateurs à surveiller seront les résultats des forages d'évaluation, les estimations des réserves récupérables, les décisions relatives au développement commercial et les engagements en capital. Cette découverte élargit le potentiel d'exploration du Ghana, mais son impact économique restera incertain tant que les entreprises n'auront pas déterminé si les hydrocarbures peuvent être produits de manière rentable.