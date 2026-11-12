Afrique: L'OMS alerte sur les lacunes dans le recensement des décès et les données sanitaires

Des millions de décès pourraient ne pas être correctement enregistrés en Afrique, privant les autorités d'informations essentielles pour prévenir les crises sanitaires et mieux cibler les soins. Un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) met en lumière les importantes lacunes des systèmes d'information sanitaire sur le continent.

L'étude révèle que de nombreux pays africains peinent encore à enregistrer les décès, à en déterminer les causes et à exploiter les données sanitaires pour orienter leurs politiques de santé publique.

« Lorsque nous ignorons les causes des décès, quels enfants sont privés de services essentiels, ou quelles communautés sont exposées aux risques sanitaires les plus élevés, nous risquons de négliger précisément les personnes qui ont le plus besoin de notre attention », a averti le Dr Mohamed Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.

Le rapport a été présenté mardi à Nairobi, au Kenya, à l'ouverture du premier Forum africain sur les données sanitaires, qui réunit des ministres de la Santé, de hauts responsables et d'autres acteurs du secteur.

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Des décès encore mal recensés

Sur les 40 pays évalués, moins de la moitié - soit 19 - ont indiqué que les autorités sont informées d'au moins huit décès sur dix. Un peu plus de la moitié, soit 21 pays, consignent la cause d'au moins huit décès sur dix parmi ceux qui sont enregistrés.

Au-delà de l'enregistrement des décès, l'exploitation des informations collectées reste un autre défi majeur. Moins de la moitié des pays (43 %) disposent de capacités suffisantes pour analyser les données sanitaires au niveau des cliniques et des hôpitaux. Seul un pays sur quatre est en mesure d'en contrôler la qualité à ce niveau.

Le rapport souligne que de nombreux pays en sont encore aux premières étapes du développement des infrastructures et des compétences nécessaires à la production de données sanitaires fiables.

Les difficultés concernent notamment la gouvernance et le financement. Seuls 18 % des pays déclarent disposer d'un budget spécifiquement consacré aux systèmes d'information sanitaire. Le manque de coordination, l'insuffisance des contrôles réguliers de la qualité des données et la pénurie de personnel qualifié figurent également parmi les principaux obstacles.

Des avancées grâce au numérique

Des progrès sont néanmoins enregistrés. Sur les 47 pays que compte la région Afrique de l'OMS, 43 ont adopté une plateforme numérique pour collecter et transmettre les données sanitaires courantes.

Certains pays commencent également à tirer concrètement parti de ces informations.

Au Nigéria, par exemple, les autorités sanitaires de l'État de Bauchi ont croisé les données de vaccination avec les informations recueillies au niveau communautaire pour repérer les enfants n'ayant pas reçu les vaccins prévus dans le cadre du programme de vaccination systématique.

L'intelligence artificielle, un levier à encadrer

Le Forum, qui se poursuit jusqu'à jeudi, doit permettre aux participants d'examiner les conclusions du rapport, de partager leurs expériences et de dégager des pistes pour renforcer les systèmes d'information sanitaire.

Les discussions portent notamment sur le potentiel de la santé numérique, de l'intelligence artificielle (IA) et d'autres innovations pour améliorer la collecte et l'analyse des données, mais aussi soutenir les services de santé.

Le Dr Hillary Kipruto, responsable technique à l'OMS, a souligné les progrès déjà permis par l'IA dans le domaine médical.

« Les capacités en matière de diagnostic ont fait un bond en avant », a-t-il expliqué à ONU Info. Là où une analyse pouvait autrefois demander plusieurs mois de travail, un rapport peut désormais être produit en un seul clic, a-t-il illustré.

Mais cette accélération technologique doit s'accompagner de garde-fous.

« Nous ne pouvons pas y échapper. Il nous faut donc veiller à mettre en place des législations et des cadres adaptés qui permettent une utilisation responsable de l'IA », a-t-il insisté.

Pour l'OMS, l'enjeu est de faire des données sanitaires un véritable outil de décision : mieux connaître les causes des décès, identifier les populations laissées de côté et orienter les ressources vers les communautés qui en ont le plus besoin.