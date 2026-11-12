Niger: Le journaliste Serge Mathurin Adou libéré après deux ans de prison

Au Niger, le journaliste Serge Mathurin Adou a été libéré ce mercredi 11 novembre 2026 après deux ans de prison. Il avait été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État après des accusations de complot venues du Burkina Faso voisin. Suite à une attaque terroriste au Burkina Faso, l'allié sahélien du Niger affirmait que Serge Mathurin Adou était impliqué dans une tentative de déstabilisation coordonnée par l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, avec l'aide de militaires et de ministres burkinabè.

Dans la préparation du complot que les autorités burkinabè disaient avoir déjoué en 2024, elles accusaient le journaliste nigéro-ivoirien Serge Mathurin Adou, aux côtés d'une quinzaine de personnalités du Burkina Faso, dont le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, l'ancien président putschiste, lui-même renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, et les ex-ministres Djibrill Bassolé et Alpha Barry avec pour chef des opérations, Ahmed Kinda, l'ancien commandant des Forces spéciales.

Pour Ouagadougou, tout ce groupe s'était allié aux jihadistes du JNIM, responsable du massacre de Barsalogho survenu quelques semaines auparavant et qui devait marquer la première étape de leur plan de déstabilisation de l'État.

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C'est d'ailleurs une semaine après l'attaque terroriste que notre confrère de Canal 3 Niger a été signalé, porté disparu à Niamey, après avoir répondu à une convocation de la police. Il était soupçonné d'avoir arrangé l'hébergement du commandant Kinda à Niamey.

Serge Mathurin Adou est inculpé deux mois plus tard, puis condamné à deux ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.