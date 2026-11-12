Congo-Kinshasa: Le procès de l'opposant Prince Epenge renvoyé au 25 novembre

En République démocratique du Congo, le procès de Prince Epenge s'est brièvement ouvert au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe ce mercredi 11 novembre. L'opposant, président du parti ADD Congo et porte-parole de la plateforme politique Lamuka de Martin Fayulu, est poursuivi pour « propagation de faux bruits » en rapport avec la mort d'un militant de son parti en marge d'une manifestation de l'opposition le 15 septembre dernier. Et cette première audience n'a duré que quelques minutes.

Une audience très technique où la cour a commencé par déclarer qu'elle n'avait pas l'exploit du procès, document qui notifie à l'accusé sa convocation devant le tribunal. La présidente a alors proposé à Prince Epenge de comparaître volontairement. Ce qu'il a refusé sur les conseils de ses nombreux avocats et l'audience a donc été immédiatement renvoyée au 25 novembre prochain.

Une audience de moins de cinq minutes en raison de l'absence d'un document judiciaire essentiel. Maître Clément Muza, le principal conseiller de Prince Epenge, explique : « Nous constatons avec regret qu'il n'y a aucun exploit dans le dossier judiciaire. C'est en fait le document qui accuse, en français facile, un prévenu, et ce même document permet à la défense de se préparer quant aux préventions qui sont dans le document. Malheureusement, c'est aujourd'hui qu'on vient de notifier à notre client. Ce n'est pas du tout sérieux. L'affaire a été renvoyée à deux semaines. Nous allons continuer à nous préparer pour que nous puissions défendre les droits fondamentaux de notre client ».

L'opposant est reparti vers le pavillon où il est détenu depuis le 31 octobre dernier à Makala. C'est d'ailleurs dans l'enceinte même de la prison, en audience foraine, que s'est tenue cette première journée de procès, à l'extérieur sous la pluie, et entouré des détenus habillés en tenue de prisonniers, chasuble bleue et jaune.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les avocats, avec qui nous avons pu échanger à la sortie, ont évoqué le mauvais état de santé de Prince Epenge. Il est en effet apparu les traits tirés, l'air abattu lors de cette audience. Ils mettent en avant notamment des problèmes respiratoires. D'ailleurs les proches de Prince Epenge demandent qu'il soit hospitalisé pour qu'il puisse recevoir des soins.

Le 25 novembre prochain, après les formalités d'identification des avocats et du prévenu, l'examen du fond de cette affaire devrait pouvoir débuter. En attendant, la défense entend déposer une nouvelle demande de libération provisoire.