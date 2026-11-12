Cameroun: Le calendrier électoral se précise

Les élections municipales et législatives se tiendront le 7 février 2027 au Cameroun. L'annonce a été faite mardi 10 novembre. D'ici là, les états majors des partis politiques vont être mis sous pression pour se conformer aux exigences du calendrier électoral avec, en premier lieu, la constitution des dossiers de candidatures dans un délai contraint de 15 jours depuis la convocation du corps électoral.

La bataille des investitures a été ouverte avec la convocation du corps électoral. Ainsi jusqu'au 24 novembre à minuit, délai de rigueur, les partis politiques sont invités à déposer leurs dossiers de candidatures auprès des différentes antennes départementales et communales d'Elecam, l'instance électorale officielle du Cameroun.

Au sein des partis politiques cette période de 15 jours est potentiellement source de tensions et de frustrations dans le choix des candidats, à l'instar du RDPC où les arbitrages du comité central ont souvent entraîné de profondes dissensions. Ces derniers mois certaines voix ont d'ailleurs appelé à l'organisation de primaires internes.

L'opposition pour sa part fait face à d'autres défis : pouvoir constituer des listes fiables et susceptibles de concurrencer les baronnies locales du parti au pouvoir. Certains partis essayent ainsi de recruter, y compris dans la société, des figures plus moins connues.

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La période allant du 25 novembre au 22 janvier 2027 sera elle consacrée à la validation par Elecam de la conformité des listes, la vérification du payement des cautions, l'examen des recours éventuels et la publication des listes de candidats définitivement retenus pour la compétition électorale.

La campagne électorale officielle pour ces élections municipales et législatives - qui va courir du 23 janvier au 6 février 2027 à minuit - va elle durer deux semaines.