Cameroun: L'Agence de régulation des télécommunications met en demeure les opérateurs de téléphonie mobile

L'Agence de régulation des télécommunications épingle les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Orange, MTN et Camtel ont 15 jours pour corriger les manquements à la réglementation et à leur cahier des charges, qui ont abouti à un service dégradé pour les usagers camerounais.

L'Agence de régulation des télécommunications (ART) du Cameroun a contrôlé les performances des opérateurs de téléphonie dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam et sur trois grands axes routiers, entre juillet et août dernier. Et elle a constaté plusieurs types de manquements, comme l'explique son conseiller technique Mohamadou Awallou, en premier lieu à propos des antennes : « Il y a une partie de ces équipements qui ne sont pas homologués, c'est-à-dire que les stations qui émettent. Et peut-être parce que l'équipement est moins cher ou vétuste, il peut être source de la mauvaise qualité [du réseau]. »

Le non-respect des bandes de fréquences nuit aussi à la qualité de service, estime l'ART. Orange, MTN et Camtel devront chacun payer des pénalités très élevées s'ils ne rectifient pas les choses dans les 15 jours. Jusqu'à 8,2 milliards de francs CFA, soit 12,3 millions d'euros pour Camtel, également critiqué en tant qu'opérateur de transport des communications, pour la dégradation de l'infrastructure de fibre optique au Cameroun.