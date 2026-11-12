Centrafrique: Dans le procès de l'ancien commandant de la Seleka devant la CPI, la défense à la barre

La Cour pénale internationale de La Haye examine depuis le début de la semaine le dossier de Mahamat Saïd Abdel Kani, ancien commandant de la Seleka en Centrafrique. Fin septembre, il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité commis à l'Office de répression du banditisme à Bangui. Mardi, le procureur a requis une peine minimum de vingt ans de prison et hier, mercredi, la parole était à la défense.

L'avocat du condamné a estimé qu'il avait déjà « purgé une peine » de prison. Depuis son arrestation le 24 janvier 2021, Mahamat Saïd Abdel Kani a passé presque six ans en prison. C'est assez, pour son avocat, Dov Jacobs, qui assure que son client n'était pas un haut responsable de la Seleka.

« Il faut le dire clairement, monsieur Saïd n'a pas à être le bouc émissaire symbolique de tout ce qui est reproché aux Seleka en 2013. Demander une peine lourde comme le fait l'accusation, disons-le clairement, ne fait pas du dossier Saïd un gros dossier.

Les Centrafricains savent la vérité de ce qu'il s'est passé en Centrafrique en 2013. Ils savent que monsieur Saïd n'était pas un Seleka de haut rang. Ils savent que punir monsieur Saïd symboliquement, pour tous les crimes Seleka, ne serait pas justice. »

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Ancien dirigeant de l'OCRB, Mahamat Saïd Abdel Kani a été reconnu coupable des chefs d'accusation d'emprisonnement, de torture, de persécution et d'actes inhumains pour lesquels il était poursuivi par la Cour pénale internationale (CPI).

Pour convaincre les juges du rôle minime de son client, son avocat a évoqué d'anciens responsables de la Seleka qui sont aujourd'hui au gouvernement sans être inquiétés par la justice internationale.

La sentence est attendue dans les prochaines semaines.