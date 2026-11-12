Madagascar: COP31 en Turquie - Porter l'électrification de l'économie mondiale de 20% à 35% en 2035

La 31e Conférence des Nations unies sur le climat (31e Conférence des Parties sur le climat ou COP31), qui se tient actuellement à Antalya, en Turquie, a plusieurs casseroles sur le feu : elle cherche, à la fois, à transformer les engagements pris en faveur de la lutte contre le changement climatique et à combler le déficit de financement.

Alors que la planète fait face à des impacts toujours plus importants du changement climatique, fortement ressentis dans les pays insulaires comme Madagascar, la COP31, qui se tient en Turquie jusqu'au 20 novembre 2026, cherche urgemment à traduire les engagements climatiques en progrès tangibles et mesurables. La Turquie, le plus grand exploitant de gisements de charbon en Europe pour sa production d'électricité, ne fait pas figure de modèle en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre par la baisse de l'utilisation des énergies fossiles. Malgré ce statut de « mauvais élève », le pays hôte se veut un levier pour instaurer le dialogue et un terrain de consensus entre les grands acteurs issus de tous bords.

L'enjeu de cette COP31 actuellement en cours est évidemment de sortir progressivement des énergies fossiles. Le Secrétaire général des Nations unies évoque même la nécessité absolue de faire disparaître les énergies fossiles. Parmi les objectifs à moyen terme figure ainsi l'augmentation de l'usage de l'électricité « verte », en portant la part de l'électricité dans la consommation énergétique mondiale de 20% actuellement à 35% d'ici 2035. Autrement dit, il s'agit de réduire le recours aux énergies fossiles, notamment au pétrole et au charbon, pour faire tourner l'économie mondiale. Il faut savoir que les onze dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. La planète est sur le point de basculer vers l'irréversibilité des conséquences du réchauffement climatique. En d'autres termes, il y a urgence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Afrique, elle, entend ne pas faire de la figuration. Le continent plaide fortement en faveur de l'augmentation du financement de l'adaptation. Sous-financée, celle-ci nécessite d'être considérée comme une priorité absolue dans les négociations. Il est temps de la quantifier sur la base des besoins, notamment pour les pays d'Afrique, dont Madagascar, qui subissent régulièrement les impacts du changement climatique. La Grande Île, présente à ce sommet mondial sur le climat, a une carte à jouer.