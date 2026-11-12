Madagascar: Services sociaux de base - Des financements publics freinés par les lenteurs administratives

Les dysfonctionnements dans les circuits de financement des services sociaux de base sont désormais reconnus par les institutions elles-mêmes. La situation soulève néanmoins une question essentielle : comment garantir des services publics efficaces lorsque les ressources peinent à parvenir aux établissements ?

Le problème a été soulevé lors d'un atelier organisé le 9 octobre 2026 à Antananarivo par MSIS-Tatao, en partenariat avec l'UNICEF. Réunissant notamment le Programme de réforme pour l'efficacité de l'administration (PREA), les ministères concernés et des représentants des régions Anosy, Androy et Atsimo-Andrefana, les échanges ont mis en évidence des difficultés qui ralentissent le décaissement des fonds destinés aux écoles primaires publiques (EPP) et aux centres de santé de base (CSB). Pourtant, les règles existent : le décret n° 2019-2117 prévoit que les dotations publiques aux CSB soient décaissées en deux tranches annuelles, au plus tard les 30 avril et 30 octobre. Cette dernière échéance est désormais dépassée. Reste à déterminer combien d'établissements ont effectivement reçu leurs ressources dans les délais.

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Il convient de noter que, derrière ces procédures administratives, se trouvent des besoins quotidiens tels que les fournitures scolaires, l'entretien des locaux, le fonctionnement des centres de santé et l'accueil des usagers. Ainsi, lorsque les financements tardent, la capacité des établissements à répondre à ces besoins peut être fragilisée. Les conséquences réelles se répercutent sur la qualité des services, des soins de santé et de l'éducation. Par ailleurs, force est de constater que les autorités ont engagé plusieurs réformes, notamment la décentralisation des dotations sanitaires et la mise en place d'outils numériques de suivi. Plus de 500 acteurs auraient déjà été formés à ces mécanismes. L'efficacité de cette réforme dépendra, outre les dispositifs mis en place, des ressources effectivement disponibles. Car, pour les familles malgaches, l'enjeu consiste à pouvoir accéder à une école et à un centre de santé disposant des moyens nécessaires pour fonctionner.