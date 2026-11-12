Madagascar: Capacité de prévisions météorologiques - 18,26 millions USD d'équipements pour Madagascar, Maurice, les Comores et les Seychelles

La Commission de l'océan Indien (COI) débute l'acquisition et le déploiement de 18,26 millions de dollars d'équipements météorologiques au bénéfice des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles. Des équipements destinés au renforcement des capacités nationales de prévisions météorologiques, de prévention des risques, d'alerte précoce et de planification sectorielle.

26.6 milliards d'ariary

Pour Madagascar en particulier, les équipements à déployer sont constitués de 6 stations synoptiques, 5 stations automatiques de surface, 11 pluviomètres, 136 stations hydrologiques, 10 bouées, 1 système de détection de la foudre, 1 centre de données, et 1 studio TV. Le tout, d'un montant total s'élevant à 5,9 millions de dollars soit 26,6 milliards d'Ariary. Les Comores, les Seychelles et Maurice, seront également dotés d'équipements similaires, en adéquation avec leurs besoins respectifs.

Dispositif complet

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Dans les détails, les stations météorologiques automatiques permettent de mesurer en continu le vent, la pluie, la température et la pression. Certaines stations seront installées sur les aéroports afin de mesurer d'autres paramètres additionnels pour la sécurité des vols. Quant aux pluviomètres et stations hydrologiques, ils permettent de surveiller les rivières dans les zones inondables. Les marégraphes, pour suivre les marées hautes sur le littoral, et les bouées pour renseigner sur l'état de la mer et des courants côtiers. Des centres de données rassembleront les mesures pour produire des alertes, avis, vigilances, et des services climatiques destinés aux autorités, institutions et au grand public. Le studio de production télévisuelle, permettra, quant à lui, de produire et diffuser des bulletins et autres informations météorologiques. Des systèmes de radar, d'une valeur d'environ 2 millions USD chacun, relevant d'un marché distinct, complèteront le dispositif.

2029

Ces acquisitions s'inscrivent dans le cadre du programme HYDROMET de la COI sur financement conjoint du Fonds vert pour le climat, de l'Agence française de développement et de l'Union européenne. Le déploiement des équipements se fera sur une période d'environ trois ans. D'ici fin 2029, l'ensemble des équipements sera déployé et opérationnel dans les quatre pays.