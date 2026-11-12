Madagascar: Football /Barea U23 - Boualem bloqué à l'aéroport faute de visa

12 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Le déplacement des Barea U23 en Afrique du Sud commence sous de très mauvais auspices. Alors que la délégation malgache devait s'envoler ce mercredi 11 novembre pour Pretoria, le sélectionneur Boualem Mankour n'a finalement pas pu embarquer. En cause : son passeport algérien, dépourvu de visa pour l'Afrique du Sud. Un problème administratif qui n'a pas été réglé à l'avance ?

Un incident particulièrement embarrassant, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une première. En 2022, lors du déplacement pour la rencontre contre le Gabon, le technicien algérien avait déjà fait faux bond à la délégation à l'aéroport de Paris. Plusieurs années après, le même type de difficulté vient perturber un déplacement aussi important pour les Barea U23. Mais cette nouvelle mésaventure met surtout en lumière les défaillances dans la préparation de la délégation. Comment expliquer qu'un sélectionneur national puisse se retrouver dans une telle situation au moment de prendre l'avion pour une compétition officielle ? La vérification des documents de voyage faisait pourtant partie des dispositions élémentaires à anticiper.

Le problème ne s'arrête pas là

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La gestion de la liste des joueurs a également suscité de nombreuses interrogations. Une première liste a été publiée par l'Uficasm sans validation officielle de la Fédération malgache de football. De son côté, la FMF n'a toujours pas communiqué clairement sa liste officielle avant le départ de la délégation. À cette confusion s'ajoute un manque évident de communication concernant les joueurs convoqués, les membres du staff et la composition exacte de la délégation. Les Barea U23 doivent affronter l'Afrique du Sud les 14 et 17 novembre à Pretoria, dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 2027. À quelques jours de ces deux rendez-vous, ce déplacement prend déjà des allures de fiasco. La FMF devra désormais s'expliquer sur ces dysfonctionnements.

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