Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Les Barea à l'épreuve du leader bissau-guinéen, ce jour

Les choses sérieuses commencent pour les Barea. Ce jour, la sélection malgache affronte la Guinée-Bissau dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Disputée au Stade d'honneur de Meknès, au Maroc, cette rencontre s'annonce déterminante pour les hommes de Corentin Martins. Lundi, la délégation malgache a posé ses valises à Meknès afin d'entamer les derniers réglages avant ce rendez-vous capital.

Avec un seul point récolté lors des deux premières journées, après une défaite face au Nigeria (1-2) et un match nul contre la Tanzanie (1-1), Madagascar se retrouve dans l'obligation de réaliser un bon résultat pour rester au contact des prétendants à la qualification. La mission est toutefois loin d'être simple. En face se présente une équipe bissau-guinéenne en pleine réussite. Victorieux de la Tanzanie lors de la première journée, les Djurtus ont ensuite frappé un grand coup en dominant le Nigeria sur le score sans appel de 3 buts à 0. Avec six points en deux matchs, ils occupent seuls la tête du groupe L et abordent cette confrontation avec le statut de favoris.

Dans ce contexte, le moindre détail compte. Le staff technique malgache a d'ailleurs dû procéder à un ajustement de dernière minute au sein de son dispositif défensif. Initialement convoqué, Morgan Jean-Pierre n'a pas pu rejoindre le rassemblement au Maroc. Il a été remplacé par Bono Rabearivelo, défenseur des Disciples FC, qui intègre ainsi le groupe pour cette échéance importante. Au-delà de cette rencontre aller, les Barea auront également en ligne de mire le match retour, prévu le 17 novembre à Bissau. L'objectif est clair : prendre un maximum de points sur cette double confrontation afin de rester dans la bataille pour l'unique billet qualificatif encore accessible dans la poule, la Tanzanie étant déjà qualifiée d'office en sa qualité de pays coorganisateur de la phase finale. Pour les Barea, l'heure n'est plus aux calculs. Face au leader du groupe, il faudra se montrer solide, efficace et inspiré pour espérer faire tomber l'équipe la plus en forme de ce début d'éliminatoires.