Madagascar: Deuxième édition - Sept artistes transforment l'aéroport d'Antananarivo en vitrine de la culture malgache

L'aéroport international d'Antananarivo n'est plus seulement un lieu de passage. À travers la deuxième édition du concours Art'ÉROPORT, Ravinala Airports souhaite en faire un espace de découverte et de rencontre avec l'identité malgache. Organisée dans le cadre des dix ans de gestion de l'aéroport, cette initiative vise à renforcer l'attractivité culturelle du site tout en valorisant la création locale. Les oeuvres des sept artistes lauréats ont été dévoilées hier lors d'une cérémonie réunissant des membres du jury, des représentants des ministères concernés et des responsables de Ravinala Airports.

L'ambition demeure d'intégrer l'art au parcours des voyageurs tout en offrant une vitrine exceptionnelle aux artistes malgaches. Cette édition a également été marquée par un partenariat avec une chaîne de télévision privée, qui a suivi le concours sous la forme d'une téléréalité, permettant au public de découvrir les artistes et leur démarche créative.

« Chaque personne qui franchit les portes de l'aéroport doit se sentir accueillie et repartir avec un souvenir, une émotion », a souligné Sandrine Rahantamalala, directrice de la communication de Ravinala Airports. Une vision qui associe hospitalité et valorisation du patrimoine culturel malgache.

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Près de cinquante candidats ont répondu à l'appel à projets, dont sept ont été sélectionnés. À l'entrée des départs nationaux, Fitia Mathieu Rasoanaivo plonge les visiteurs dans l'univers de Madagascar à travers le ravinala, le baobab et les paysages de Nosy Iranja. Avec « Au revoir Antananarivo », Liana Iris Ranoavimanana rend hommage à la capitale et invite les voyageurs à un dernier regard avant leur départ.

Rodolphe Ranaivoarimanana célèbre, quant à lui, les richesses naturelles du pays à travers des trompe-l'oeil représentant notamment la chute de la Lily, la Fenêtre de l'Isalo, l'Allée des Baobabs et plusieurs espèces emblématiques de la faune malgache. De son côté, Andry Marcel présente « Iray ihany isika », une oeuvre réalisée à partir de matériaux recyclés, notamment des sandales usées et du lamba landy, porteuse d'un message d'unité.

Dans la zone des arrivées nationales, Jean Nirina Razafindralambo propose une installation mêlant textile et éléments tridimensionnels en papier mâché, tandis que Miora Navalona Tatiana Rakotomalala met à l'honneur le taxi-brousse, symbole du quotidien et des déplacements à travers l'île.

Le coup de coeur du jury a été décerné à Maherisoa Rakotomalala pour une oeuvre rassemblant plusieurs symboles de Madagascar dans une composition colorée et dynamique, qui invite les visiteurs à poursuivre la découverte du pays au-delà de l'aéroport.

Avec cette deuxième édition d'Art'ÉROPORT, l'aéroport devient une véritable porte d'entrée culturelle, offrant aux voyageurs un premier aperçu de la diversité, de la créativité et de la richesse du patrimoine malgache.