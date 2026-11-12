Madagascar: Lutte contre la corruption - La Police nationale renforce la sensibilisation interne

Une Police nationale loin de la corruption. C'est l'objectif affiché par la Police nationale, qui passe désormais à la phase de mise en oeuvre des décisions prises lors de sa conférence nationale. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, un atelier de sensibilisation interne a été organisé le 9 novembre 2026 à l'École nationale supérieure de police (ENSP), à Mamory Ivato.

Cette démarche vise à assainir les rangs, mais aussi à restaurer la confiance entre la Police et la population. Cet atelier a été dirigé par le directeur des enquêtes internes (DEI) au sein du ministère de la Sécurité publique, le contrôleur général de police Simon Rakotomalala, et le directeur chargé du service de lutte contre la corruption, le commissaire principal de police Maurice Joël Rabearivony. Devant les participants, les deux responsables ont fortement insisté sur la nécessité de montrer que la Police nationale agit avec droiture et dans le respect de la loi.

Exigence

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Le professionnalisme dans toutes les missions confiées a également été mis en avant comme une exigence non négociable. « C'est la première garantie pour renforcer la confiance de la population envers la Police nationale », ont affirmé ces responsables. Une confiance qui, de l'avis de nombreux observateurs, reste à reconquérir sur le terrain, là où les citoyens jugent au quotidien le comportement des forces de l'ordre. Pour cette première session, ce sont les policiers travaillant au service de lutte contre la criminalité et au service de lutte contre les infractions économiques qui ont bénéficié de l'atelier. Un choix qui n'est pas anodin, ces services étant parmi les plus exposés aux risques de corruption. L'initiative ne s'arrêtera pas là. La sensibilisation s'étendra progressivement aux autres services de la Police nationale, avec l'ambition de faire de la lutte contre la corruption une culture interne et non une simple campagne ponctuelle.