Madagascar: Fenoarivo Atsimondrano - Une femme arrêtée pour le vol de 4 millions d'ariary au préjudice de son employeuse

12 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Une femme soupçonnée d'avoir dérobé 4 millions d'ariary au domicile de son employeuse a été interpellée par les gendarmes du poste avancé d'Ambohijafy. Le vol a été signalé le 7 novembre dernier au fokontany de Soavinimerina, dans la commune de Fenoarivo, district d'Antananarivo Atsimondrano.

Selon la victime, une mère de famille, l'argent aurait disparu de son domicile le mardi 27 octobre 2026. Elle soupçonnait une femme qui venait chez elle pour vendre du yaourt. Cinq jours après la disparition, le 30 octobre, une première partie du butin, d'un montant de 1 760 000 ariary, a été retrouvée dans les toilettes de la maison. Le reste de l'argent faisait alors l'objet de recherches.

Alerté de la situation le 7 novembre alors qu'il passait par Soavinimerina, le chef du poste avancé d'Ambohijafy a engagé des recherches qui ont abouti à l'interpellation de la femme soupçonnée. Cette dernière aurait reconnu les faits lors de son arrestation. Une somme supplémentaire de 1 600 000 ariary a été retrouvée en sa possession. Au total, 3 360 000 ariary ont ainsi été récupérés sur les 4 millions d'ariary disparus. Le reliquat de 640 000 ariary reste à retrouver. La mise en cause est maintenue à la disposition des gendarmes au poste avancé d'Ambohijafy. L'enquête se poursuit afin de retrouver la totalité de l'argent et de faire la lumière sur les circonstances de cette affaire.

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