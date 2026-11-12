Madagascar: Ankorondrano - Une femme arrêtée avec 88 carottes d'héroïne

Un réseau de vente de drogue dure jusque dans les quartiers populaires de la capitale ? C'est une réalité préoccupante, établie par la police à Ankorondrano-Atsinanana. Une femme de 31 ans a été interpellée à son domicile, en possession de 88 carottes d'héroïne, à la suite d'une opération menée par la brigade des stupéfiants. L'affaire a débuté par un renseignement parvenu aux limiers de la police, faisant état de présumées activités liées au trafic de stupéfiants dans ce secteur de la capitale. Sur la base de ces informations, les éléments de la brigade des stupéfiants ont effectué une descente sur le terrain afin de vérifier les faits et d'identifier les personnes impliquées.

L'opération a conduit les policiers jusqu'au domicile d'une femme connue sous le nom de R. Une perquisition a alors été effectuée sur place. Elle a permis de découvrir et de saisir 88 carottes d'héroïne. Cette importante quantité de stupéfiants a été placée sous scellés et servira de pièces à conviction dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre la suspecte. Cette découverte soulève une nouvelle fois des interrogations sur l'implantation et la circulation des drogues dures dans les quartiers de la capitale. Loin des circuits auxquels on associe habituellement le trafic de stupéfiants, cette affaire montre que le phénomène pourrait également toucher des secteurs résidentiels et populaires.

Elle rappelle surtout que la lutte contre la drogue ne concerne pas uniquement les grands réseaux, mais aussi les circuits de distribution susceptibles de se développer au coeur même des quartiers. Âgée de 31 ans et déclarant exercer la profession de femme de ménage, la mise en cause a été présentée devant le parquet du tribunal d'Anosy hier. À l'issue de son déferrement, elle a été placée sous mandat de dépôt pour des faits présumés de vente et de trafic d'héroïne. Une affaire qui pourrait avoir de lourdes conséquences judiciaires pour la prévenue. Le trafic et la commercialisation de stupéfiants sont en effet sévèrement réprimés par la législation malgache. L'enquête devra désormais permettre de déterminer l'origine des 88 carottes saisies, leur destination ainsi que l'existence éventuelle d'autres personnes impliquées dans ce commerce illicite.