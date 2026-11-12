Madagascar: EL NIÑO - Dans le Sud du pays, le manque de pluie menace la prochaine récolte de maïs

Les familles du Sud abordent la saison des pluies avec des réserves entamées par les mauvaises récoltes de 2026. Pour celles qui cultivent le maïs, un nouveau déficit de pluie pourrait peser à la fois sur ce qu'elles garderont pour se nourrir et sur ce qu'elles pourront vendre en 2027.

Le 5 novembre 2026, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a précisé les perspectives pour Madagascar. De novembre 2026 à janvier 2027, les pluies devraient rester proches de la normale ou en dessous de la normale dans certaines parties du Sud. Par ailleurs, des précipitations déficitaires sont attendues par endroits dans l'Ouest. L'épisode El Niño, particulièrement intense, devrait culminer en novembre ou décembre et se prolonger au début de 2027.

Des cultures prises entre chaleur et manque d'eau

Réuni aux Seychelles en septembre, le Forum de prévision climatique pour le Sud-Ouest de l'océan Indien (SWIOCOF-15) avait déjà identifié un risque pour les cultures du Sud malgache. À des pluies potentiellement insuffisantes s'ajoutent des températures attendues au-dessus de la normale. Si la terre s'assèche alors que les plants ont besoin d'eau, les rendements peuvent diminuer. Pour les éleveurs, la même situation menace les pâturages et les points d'abreuvement.

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Le maïs porte la trace de la campagne précédente

Entre fin janvier et fin mars 2026, certaines zones du Sud ont connu l'une des périodes les plus sèches jamais enregistrées pour ces dates, selon le réseau de suivi de la sécurité alimentaire FEWS NET. Le maïs et le haricot, deux cultures à cycle court, en ont souffert. Le déficit de pluie se lit jusque dans le bilan national. La culture du maïs se concentre en effet dans le Sud et, selon l'estimation provisoire publiée le 23 septembre 2026 par la FAO, la production malgache de 2026 serait inférieure à la moyenne.

En Androy, des réserves déjà entamées

La soudure dépend en partie de ce que les familles ont pu mettre de côté lors de la dernière récolte. Dans l'Androy, la faiblesse de la production et l'irrégularité des revenus limitent déjà leur capacité à se nourrir, relève la FAO. Selon la projection qu'elle relaie, environ 775 400 personnes pourraient connaître une insécurité alimentaire aiguë de niveau « crise » ou plus grave entre octobre 2026 et février 2027.

Du champ au marché

Quand les réserves s'épuisent, une part croissante des repas dépend des achats au marché. Les prix élevés et la couverture insuffisante de l'aide figurent parmi les facteurs retenus dans l'analyse IPC de la soudure. Si les pluies manquent pendant la campagne qui commence, les conséquences se feront aussi sentir à la récolte de 2027. Les ménages auraient alors moins de grain à conserver et moins de revenus pour acheter d'autres aliments.

Des semences à temps pour les semis

Le forum recommande des variétés à cycle court résistantes à la sécheresse et des dates de semis adaptées aux pluies. Dans le Grand Sud, le partenariat DEFIS-ICRISAT-FOFIFA, lancé le 18 mars à Taolagnaro, mise sur le mil, le sorgho et l'arachide. Il vise 32 000 producteurs. Combien auront reçu des semences à temps et dans quelles communes ? Le bilan des distributions reste à établir.

Les pluies attendues selon les régions

Zone

Prévision du SWIOCOF-15 pour octobre à décembre 2026

Enjeu agricole

Sud-Ouest

Pluies inférieures à la normale

Manque d'eau pour les cultures

Sud-Est

Normales à déficitaires

Déficit antérieur à surveiller

Nord

Proches de la normale

Pas de déficit majeur annoncé

Est et Nord-Ouest

Normales à excédentaires

Excès d'eau localisés possibles

Chiffres clés

2 à 4 °C au-dessus de la moyenne pour les maximales de mars 2026 dans plusieurs zones de l'Ouest, du Sud et du Sud-Est, selon FEWS NET.

3,72 millions de personnes pourraient être en crise alimentaire ou dans une situation plus grave entre octobre 2026 et février 2027 dans l'ensemble des zones analysées à Madagascar, dont près de 426 000 en urgence, selon l'IPC.

502 000 enfants de moins de cinq ans souffrent ou pourraient souffrir de malnutrition aiguë entre mai 2026 et avril 2027 dans les zones analysées du Grand Sud et du Grand Sud-Est. L'IPC estime à 78 000 le nombre de cas sévères parmi ces enfants.

El Niño, des effets différents selon les territoires

Dans le Nord de Madagascar, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) prévoit des pluies supérieures à la normale entre novembre et janvier. Au cours des mêmes mois, des agriculteurs de l'Ouest pourraient donc manquer d'eau tandis que ceux du Nord connaîtraient une saison plus arrosée.

Par ailleurs, les pluies cumulées de décembre 2025 à août 2026 placent le Sud-Est en situation de vulnérabilité modérée, selon le forum. Pour les cultures, même un cumul saisonnier proche de la normale peut masquer un manque d'eau à un stade décisif de leur développement.