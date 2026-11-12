Angola: La Vice-présidente de la République souligne l'engagement dans le développement du pays

11 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/SC/LUZ

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a mis en avant, ce mercredi dans la province de Moxico, les actions de l'Exécutif en faveur de l'amélioration de la production agricole et de la restructuration de l'économie, ainsi que la lutte contre la pauvreté, la corruption et les inégalités.

S'exprimant devant des centaines de personnes lors de la cérémonie centrale des festivités du 11 novembre, Journée de l'Indépendance nationale, qui s'est tenue dans la ville de Luena, Esperança da Costa a affirmé que ces initiatives visent à garantir le bien-être de la population et à faire du pays une patrie libre, souveraine et indivisible.

La dirigeante a également souligné, devant l'assistance, la construction d'infrastructures vitales, la valorisation du capital humain et l'assainissement moral de la société, le tout s'appuyant sur des partenariats internationaux stratégiques.

Au fil des années, l'Angola a démontré qu'il est « un pays de paix, doté d'un dirigeant de paix, un champion de la paix », a-t-elle déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le 11 novembre, l'Angola célèbre la Journée de l'Indépendance nationale, date marquant la proclamation de la souveraineté du pays en 1975 par le premier Président de la République, António Agostinho Neto.

Située dans l'est de l'Angola, la province de Moxico a pour chef-lieu Luena ; elle s'étend sur un territoire d'environ 125 890 kilomètres carrés et compte une population estimée à 574 253 habitants.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.