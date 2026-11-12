Angola: La Vice-présidente de la République souligne l'engagement dans le développement du pays

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a mis en avant, ce mercredi dans la province de Moxico, les actions de l'Exécutif en faveur de l'amélioration de la production agricole et de la restructuration de l'économie, ainsi que la lutte contre la pauvreté, la corruption et les inégalités.

S'exprimant devant des centaines de personnes lors de la cérémonie centrale des festivités du 11 novembre, Journée de l'Indépendance nationale, qui s'est tenue dans la ville de Luena, Esperança da Costa a affirmé que ces initiatives visent à garantir le bien-être de la population et à faire du pays une patrie libre, souveraine et indivisible.

La dirigeante a également souligné, devant l'assistance, la construction d'infrastructures vitales, la valorisation du capital humain et l'assainissement moral de la société, le tout s'appuyant sur des partenariats internationaux stratégiques.

Au fil des années, l'Angola a démontré qu'il est « un pays de paix, doté d'un dirigeant de paix, un champion de la paix », a-t-elle déclaré.

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Le 11 novembre, l'Angola célèbre la Journée de l'Indépendance nationale, date marquant la proclamation de la souveraineté du pays en 1975 par le premier Président de la République, António Agostinho Neto.

Située dans l'est de l'Angola, la province de Moxico a pour chef-lieu Luena ; elle s'étend sur un territoire d'environ 125 890 kilomètres carrés et compte une population estimée à 574 253 habitants.