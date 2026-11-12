Angola: La Vice-présidente appelle à l'unité nationale et à la préservation de la paix

Luena — La Vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a appelé, ce mercredi à Luena, à l'union des Angolais autour de l'identité nationale, de la paix et de la réconciliation nationale, à l'occasion des célébrations du 51e anniversaire de l'indépendance nationale.

S'exprimant lors de la cérémonie centrale des commémorations, qui se déroule dans la province de Moxico, la dirigeante a souligné que cette date constitue un moment de mémoire et de réflexion sur les sacrifices consentis par le peuple angolais pour conquérir sa souveraineté, ainsi que sur les défis liés à la construction d'un Angola uniet indivisible.

Sous le slogan « Unis pour un Angola démocratique, uni et indivisible », Esperança da Costa a appelé à placer l'intérêt collectif et l'identité nationale au-dessus des différences politiques, régionales ou ethniques.

La Vice-présidente a rappelé que l'Indépendance nationale, proclamée le 11 novembre 1975 par le premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, a marqué la fin de la domination coloniale et la naissance d'une patrie libre et souveraine.

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À cette occasion, elle a salué le parcours historique de la province de Moxico, qu'elle a qualifiée de référence dans la lutte pour la souveraineté nationale et la conquête de la paix, en raison de la contribution de cette région aux événements qui ont marqué l'histoire du pays.

Esperança da Costa a également évoqué la bataille de Cuito Cuanavale, menée avec la participation de combattants cubains contre le régime de l'apartheid, soulignant que cet événement a contribué à des changements majeurs en Afrique australe et a ouvert la voie à la consolidation de la paix en Angola.

La dirigeante a par ailleurs rappelé l'avènement de la paix, le 4 avril 2002, comme un moment déterminant ayant marqué la fin du conflit armé et le début d'une nouvelle étape de réconciliation nationale.

Dans le cadre des efforts de pacification du pays, la dirigeante a mis en avant la création de la Commission pour la mise en oeuvre du plan de réconciliation en mémoire des victimes des conflits politiques (CIVICOP) ainsi que l'inauguration du Mémorial national, des initiatives visant à honorer la mémoire des victimes des conflits politiques.

Concernant la gouvernance actuelle, Esperança da Costa a affirmé que le Président de la République, João Lourenço, mène un processus axé sur la modernisation de l'État, la diversification de l'économie et le rayonnement de l'Angola sur la scène internationale.

La Vice-présidente a souligné que la réconciliation nationale doit dépasser les dimensions économique et institutionnelle pour toucher également les esprits et la mémoire collective des Angolais, condition nécessaire à la consolidation d'une société pacifique et cohésive.

Les commémorations du 51e anniversaire de l'Indépendance nationale se déroulent sur l'ensemble du territoire, dans le but de rendre hommage aux acteurs de la lutte de libération nationale et de valoriser les sacrifices consentis pour conquérir la souveraineté.

L'Angola a proclamé son Indépendance nationale le 11 novembre 1975 à Luanda, par la voix d'António Agostinho Neto, alors président du MPLA et premier Président de la République, au terme de 14 années de lutte armée contre le colonialisme portugais.