Afrique: Le continent ne manque pas d'argent - Elle manque de capital de risque

Kanini Mutooni et le Dr Frank Aswani se sont entretenus avec Ovidiu Bujorean, PDG dOviBees Ventures, animateur et concepteur de la RootsToFoods Capital Series, pour lépisode 10 de la série, le cinquième de la Vague 2

Dans un entretien pour la RootsToFoods Capital Series, Kanini Mutooni, de la Draper Richards Kaplan Foundation , retrace le parcours d’une entreprise kényane de la chaîne du froid, du premier ticket de DRK jusqu’à la voie de la viabilité financière, et le Dr Frank Aswani, de l’African Venture Philanthropy Alliance, explique ce qu’il faudrait pour que dix autres en fassent autant.

Ovidiu Bujorean, PDG d’ OviBees Ventures , s’est entretenu avec Kanini Mutooni, directrice Afrique et directrice générale principale de la Draper Richards Kaplan (DRK) Foundation, et le Dr Frank Aswani, PDG de l’African Venture Philanthropy Alliance (AVPA), pour la cinquième conversation de la Vague 2 de la RootsToFoods Capital Series, la première de la série avec deux invités. DRK, un fonds de philanthropie à risque, soutient des entrepreneurs sociaux en phase de démarrage avec jusqu’à 300 000 dollars de financement pluriannuel non affecté ; depuis Nairobi, Mutooni dirige l’identification de ses investissements en Afrique. Lorsque DRK soutient un fondateur dont l’historique est limité, explique-t-elle, elle cherche une solution conçue pour le bon problème, un fondateur assez résilient et ouvert pour accepter les retours d’un investisseur très impliqué, et qui comprend ce qu’exige une levée de fonds.

L’AVPA intervient de l’autre côté de la table. Elle ne finance pas directement les entrepreneurs ; elle travaille avec les investisseurs qui les financent, pour les aider à déployer leur capital « mieux, plus vite, à moindre coût et avec plus d’impact », selon Aswani. Elle renforce les capacités des investisseurs, les met en relation avec des projets investissables grâce à une plateforme de partage d’opportunités, et a lancé un outil de données fondé sur l’IA qui suit les flux de capitaux sur le continent : les instruments utilisés dans chaque secteur et la destination du capital catalytique. L’objectif est d’« orienter le capital privé là où il n’irait pas de lui-même » : les zones rurales, les jeunes, les femmes et les secteurs délaissés.

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Leurs deux rôles se croisent au moment d’investir. Les membres de l’AVPA sont généralement les investisseurs avec lesquels DRK co-investit et, au sein de ce réseau, selon Mutooni, les attentes en matière d’impact et de rendement sont claires dès le départ. Aswani a décrit l’autre sens : l’AVPA fait connaître les preuves de concept d’investisseurs pionniers comme DRK et les relie à des financeurs en dette et en fonds propres pour la suite, afin que les premiers investisseurs puissent sortir et que les entreprises puissent changer d’échelle. « Je ne pense pas que l’AVPA puisse se passer de nous, a dit Mutooni, et nous ne pouvons pas nous passer de l’AVPA. »

Mutooni a pris l’exemple d’un investissement de DRK : Keep IT Cool, une entreprise kényane qui fournit du stockage frigorifique à énergie solaire et de la logistique de la chaîne du froid aux communautés de pêcheurs. Lorsque DRK l’a découverte, l’entreprise commençait tout juste à générer des revenus, ne comptait qu’un investisseur au capital, un fonds de capital-risque japonais peu impliqué, et n’avait jamais levé d’autres fonds institutionnels. Elle n’avait encore ni conseil d’administration, ni stratégie de recrutement, ni économie unitaire claire, et son modèle exigeait beaucoup de capital. « Beaucoup d’investisseurs d’impact de notre écosystème fuient tout ce qui ressemble à de lourdes dépenses d’investissement, a-t-elle dit. Nous, cela nous a attirés, parce que nous pensions que c’était un problème vraiment difficile à résoudre. »

DRK a misé sur les fondateurs, des entrepreneurs locaux qui avaient vécu le problème et qui, selon DRK, avaient conçu exactement la bonne solution. Elle a investi par une note convertible, son instrument habituel quand la valorisation d’une jeune entreprise est difficile à fixer, puis a fait le travail de terrain : modélisation financière, stratégie de recrutement et embauches, création d’un conseil d’administration et définition d’indicateurs clés. « Quand les gens voient DRK au capital, ils savent que nous allons faire une grande partie du travail de terrain », explique-t-elle. En 18 mois environ, trois nouveaux investisseurs d’impact catalytiques étaient entrés au capital. DRK a aussi aidé l’investisseur japonais, qui n’avait pas d’équipe sur place, à comprendre les besoins de l’entreprise ; selon Mutooni, cet investisseur a ensuite cédé sa participation, convaincu que Keep IT Cool était entre de bonnes mains.

Environ deux ans après l’investissement de DRK, Keep IT Cool a figuré parmi les cinq lauréats de l’ Earthshot Prize 2024 , en remportant le prix « Build a Waste-Free World », doté d’un million de livres sterling, lors de la cérémonie au Cap. Deux ans et demi à trois ans environ après le soutien de DRK en phase de pré-amorçage, l’entreprise est sur la voie de la viabilité financière. Les fondateurs, dit Mutooni, « n’ont plus rien à voir » avec les personnes de son premier appel. « Ce sont des êtres humains d’une telle résilience. »

« Nous ne manquons pas d’argent. Nous manquons de capital de risque. »

Dr Frank Aswani, PDG, African Venture Philanthropy Alliance

Le réseau de l’AVPA n’a pas participé à l’investissement dans Keep IT Cool, mais Aswani voit dans ce parcours un modèle à reproduire sur tout le continent. L’Afrique détient environ 4 000 milliards de dollars d’actifs domestiques, face à un besoin de financement annuel d’environ 300 milliards de dollars pour les Objectifs de développement durable, explique-t-il ; ce qui manque, c’est le capital de risque qui attire les investisseurs privés. L’AVPA met en place des collectifs de capital catalytique dans lesquels les bailleurs mettent en commun fonds, projets et risques, avec environ 30 % des sièges réservés à des acteurs africains qui apprennent par la pratique, en participant aux décisions d’investissement et au décaissement par tranches.

Avec la baisse des budgets d’aide, selon lui, davantage de bailleurs de subventions se demandent comment démultiplier leur argent, et les organisations africaines construisent des modèles capables de s’autofinancer. « Nous ne voulons pas forcément des choses gratuites. Nous voulons des services abordables et fiables, a-t-il dit. Et si votre entreprise peut nous en offrir un, elle grandira et prospérera. » Il observe aussi « beaucoup plus de capital domestique prêt à entrer dans l’investissement d’impact, plus que nous n’en avons jamais vu ».

Tous deux ont relevé des changements déjà en cours. Selon Mutooni, il y a dix ans, jusqu’à 80 % des projets qu’elle examinait pouvaient être dirigés par des fondateurs expatriés ; DRK n’investit plus aujourd’hui que dans des fondateurs issus du contexte qu’ils servent, ce qu’elle appelle « une stratégie d’atténuation des risques », et elle voit davantage de femmes fondatrices à mesure que davantage de femmes prennent les décisions d’investissement. Aswani indique que les entreprises qui servent des clients gagnant moins de 5 dollars par jour se révèlent rentables, et que le capital se dirige au-delà de l’Afrique du Sud, du Kenya et du Nigeria, vers des marchés comme la République démocratique du Congo, le Burkina Faso et le Bénin. « Si votre modèle fonctionne en Afrique, il peut se déployer partout dans le monde », a-t-il dit.

Interrogés sur ce qu’ils accéléreraient, tous deux ont donné la même réponse sans s’être concertés : davantage d’investisseurs catalytiques impliqués sur le terrain. « Quand nous aurons davantage d’investisseurs catalytiques impliqués comme DRK, a dit Mutooni, nous commencerons à créer une véritable richesse générationnelle sur ce continent grâce à l’entrepreneuriat. » Pour faire circuler le capital plus vite, elle propose une solution concrète : « Arrêtons de faire chacun notre propre due diligence. Faisons une due diligence commune. » Aswani, lui, conseille de « commencer petit, échouer vite, échouer à moindre coût, constituer des preuves ».

Kanini Mutooni et le Dr Frank Aswani se sont entretenus avec Ovidiu Bujorean, PDG d’ OviBees Ventures , animateur et concepteur de la RootsToFoods Capital Series, pour l’épisode 10 de la série, le cinquième de la Vague 2. Mutooni est directrice Afrique et directrice générale principale de la Draper Richards Kaplan Foundation. Aswani est PDG de l’African Venture Philanthropy Alliance, qui tient sa conférence annuelle 2026 au Cap du 9 au 11 novembre. Les opinions exprimées n’engagent que leurs auteurs. La première édition de Capital In Motion, consacrée aux enseignements d’une jeune entreprise, Keep IT Cool, paraît en anglais le 11 novembre et en français le 16 novembre ; les contenus de la série sont réunis sur rootstofoods.com . La RootsToFoods Capital Series est produite par OviBees Ventures, avec AV Ventures , filiale d’ ACDI/VOCA , comme partenaire fondateur, et diffusée en partenariat avec AllAfrica Global Media . La version française de l’épisode a été réalisée avec des voix générées par IA, avec l’accord des intervenants.

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