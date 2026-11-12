Afrique: COP31 - Entre promesses climatiques, bataille du financement et attentes africaines, les négociations s'intensifient à Antalya

Depuis son ouverture le novembre à Antalya, en Turquie, la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) est marquée par une question centrale : comment transformer les engagements climatiques internationaux en actions concrètes ? Réunissant des représentants de près de 200 pays, cette rencontre met au premier plan le financement de la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation des économies vulnérables et l'accélération de la transition énergétique. Pour l'Afrique, particulièrement exposée aux conséquences du dérèglement climatique, l'enjeu reste celui de l'accès à des ressources financières suffisantes pour concrétiser ses ambitions.

Placée sous la présidence de la Turquie, avec l'Australie chargée de conduire les négociations, la COP31 se poursuit jusqu'au 20 novembre. Dès les premières heures, les discussions ont révélé les divergences persistantes entre pays développés et pays en développement, notamment sur la responsabilité financière des États et les moyens de soutenir les économies les plus vulnérables.

Le financement climatique, premier point de tension

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L'adoption de l'ordre du jour, le 9 novembre, a constitué l'une des premières étapes importantes de la conférence. Les discussions ont notamment porté sur la place à accorder au financement climatique, un sujet particulièrement défendu par les pays en développement.Un programme de travail spécifique sur le financement climatique (Climate Finance Work Programme) a été inscrit comme point distinct à l'ordre du jour. Il doit notamment permettre d'examiner la mise en œuvre de l'article 9.1 de l'Accord de Paris, qui prévoit que les pays développés fournissent des ressources financières aux pays en développement pour soutenir leurs actions climatiques.

Cette inscription a toutefois suscité des réserves de l'Union européenne, qui estime que ce programme dispose déjà d'un mandat et d'un périmètre définis lors de la COP30. Les pays en développement, de leur côté, souhaitent disposer d'un cadre permettant de mieux examiner la qualité, la prévisibilité et l'accessibilité des financements annoncés.

Autre sujet de désaccord : la demande d'inscription d'un point spécifique sur le triplement des financements destinés à l'adaptation climatique n'a pas obtenu de consensus. La proposition d'un dialogue distinct sur les mesures commerciales liées au climat n'a pas non plus été retenue. Le financement du Fonds vert pour le climat sera, en revanche, examiné dans le cadre d'un point déjà existant de l'ordre du jour.

Ces arbitrages montrent que, malgré l'accord trouvé sur l'organisation des travaux, les questions financières restent loin de faire l'unanimité.

L'Afrique réclame des moyens à la hauteur de ses besoins

Pour le continent africain, ces discussions revêtent une importance particulière. Bien que sa contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre demeure relativement faible, l'Afrique figure parmi les régions les plus exposées aux effets du changement climatique : sécheresses, inondations, érosion côtière, désertification et perturbations des systèmes agricoles.

À l'ouverture de la conférence, le président du Groupe africain des négociateurs, Nana Dr Antwi-Boasiako Amoah, a défendu la nécessité de faire du financement une condition essentielle de la mise en œuvre des engagements climatiques. Les pays africains disposent de plans nationaux d'adaptation et de contributions déterminées au niveau national, mais leur réalisation dépend largement de ressources financières encore insuffisantes.

Le Groupe africain avait notamment défendu trois priorités : le suivi du triplement des financements consacrés à l'adaptation, l'examen des conséquences des mesures commerciales unilatérales liées au climat sur les économies en développement et l'évaluation des ressources nécessaires au Fonds vert pour le climat.

Toutefois, ces revendications n'ont pas toutes été inscrites comme points distincts à l'ordre du jour. Le financement du Fonds vert sera abordé dans le cadre des discussions existantes, tandis que les deux autres propositions n'ont pas obtenu de consensus pour une inscription spécifique. Cette situation illustre les difficultés rencontrées par les pays africains pour faire reconnaître leurs priorités dans les négociations internationales.

Au-delà des discussions financières, les représentants africains insistent également sur la nécessité de faciliter les transferts de technologies, de renforcer les capacités nationales et de garantir un accès plus équitable aux mécanismes internationaux de financement.

Transition énergétique et réduction des émissions : les autres priorités

Au-delà du financement, la transition énergétique occupe une place importante dans les discussions. La présidence turque souhaite notamment placer l'électrification au cœur des négociations, avec une proposition visant à porter à 35 % la part de l'électricité dans la consommation finale mondiale d'énergie d'ici 2035, contre un peu plus de 20 % actuellement.

Cette ambition suscite néanmoins des interrogations. Pour plusieurs observateurs, l'accélération de l'électrification doit s'accompagner d'une réduction effective de la dépendance aux énergies fossiles, notamment le pétrole, le charbon et le gaz. Sans mesures suffisamment ambitieuses sur ces sources d'énergie, les bénéfices climatiques attendus pourraient rester limités.

La Turquie a également mis en avant une initiative mondiale en faveur du zéro déchet. Présentée lors du sommet des dirigeants du 11 novembre, cette démarche vise à réduire les émissions de méthane, limiter le gaspillage alimentaire et encourager l'économie circulaire à travers le recyclage et la réutilisation des matériaux. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a notamment évoqué les progrès réalisés dans son pays en matière de recyclage. Selon les chiffres qu'il a présentés, le taux de recyclage en Turquie serait passé d'environ 13 % en 2017 à 40 % à la fin de 2025. Cette initiative constitue une proposition portée par le pays hôte, et non encore un engagement collectif adopté par l'ensemble des participants.

Les dirigeants appellent à accélérer l'action climatique

Le 11 novembre a marqué le début du sommet des dirigeants, avec plusieurs interventions consacrées à l'urgence climatique et à la coopération internationale.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé les gouvernements à intensifier leurs efforts, estimant que la progression des émissions, la hausse des températures et la multiplication des catastrophes climatiques montrent l'insuffisance des réponses actuelles.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a, pour sa part, regretté que les préoccupations climatiques soient reléguées au second plan par les conflits géopolitiques et les tensions commerciales. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a également insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité internationale face aux crises qui touchent les populations.

Ces interventions traduisent une préoccupation commune : maintenir le climat au centre des priorités internationales, malgré les tensions économiques et géopolitiques.

Au 12 novembre, les prises de parole des dirigeants se poursuivent. Le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a notamment rappelé que les pays ayant le moins contribué au réchauffement climatique ne devraient pas en supporter les conséquences les plus lourdes, particulièrement à travers un endettement supplémentaire.

Des négociations toujours ouvertes sur l'adaptation et la transition juste

Dans les différents groupes de travail, plusieurs dossiers continuent de faire l'objet de consultations.

L'adaptation constitue l'un des principaux enjeux pour les pays vulnérables. Les discussions portent notamment sur les indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis, la mise en œuvre des plans nationaux d'adaptation et les moyens nécessaires pour passer de la planification aux réalisations concrètes.

Les pays en développement insistent sur la nécessité de disposer de financements prévisibles, accessibles et suffisamment concessionnels. Ils soulignent également l'importance du transfert de technologies et du renforcement des capacités locales.

La transition juste figure également parmi les dossiers importants. Les négociateurs ont exprimé un soutien général à la poursuite du Programme de travail sur la transition juste au-delà de 2026. L'objectif est de mieux accompagner les travailleurs, les communautés et les économies dans les transformations liées à la transition énergétique, tout en tenant compte des inégalités sociales et des réalités propres à chaque pays. Il s'agit toutefois d'une orientation soutenue dans les discussions, et non encore d'une décision finale.

Par ailleurs, la COP31 marque le lancement du deuxième bilan mondial de l'Accord de Paris (Global Stocktake). Ce processus doit permettre d'évaluer collectivement les progrès réalisés dans la lutte contre le changement climatique et d'identifier les efforts supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par l'accord.

Une conférence encore loin de ses conclusions finales

À la date du 12 novembre, la COP31 a permis de fixer le cadre des négociations et de faire avancer plusieurs discussions techniques. Toutefois, les principales questions de fond, notamment le financement de l'adaptation, la réduction des émissions et les modalités de la transition énergétique, restent ouvertes.

Pour l'Afrique, les attentes demeurent importantes. Le continent ne réclame pas uniquement de nouveaux engagements, mais surtout des mécanismes de financement accessibles, des ressources prévisibles et des partenariats capables de soutenir son développement tout en renforçant sa résilience climatique.

Alors que les travaux doivent se poursuivre jusqu'au 20 novembre, l'enjeu pour les délégations sera de dépasser les déclarations d'intention afin de parvenir à des résultats mesurables. À Antalya, la crédibilité de l'action climatique internationale se joue désormais dans la capacité des États à transformer leurs engagements en réponses concrètes aux défis environnementaux et sociaux.