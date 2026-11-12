Cap-Vert: Élection présidentielle - Les enjeux dans l'une des démocraties les plus stables d'Afrique

analyse

L'élection présidentielle au Cabo Verde est un évènement qui reste exceptionnel dans le contexte régional. Ce pays, constitué d'un archipel au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, connaît une concurrence multipartite depuis plus de trois décennies. Il a connu des transferts de pouvoir pacifiques et n'a connu aucun coup d'État ni aucune prise de pouvoir par l'armée depuis son indépendance vis-à-vis du Portugal en 1975.

Le Cabo Verde (population : 530 000 habitants)) est une république semi-présidentielle dans laquelle le président est élu au suffrage direct. Le Premier ministre est nommé par le président en fonction des résultats des élections législatives et dirige un gouvernement qui est politiquement responsable devant l'Assemblée nationale.

Le président représente l'État et veille au respect de la Constitution, tandis que le Premier ministre et le gouvernement conduisent la politique publique.

La présidence exerce néanmoins un poids politique considérable. Le président peut opposer son veto à une loi, demander un contrôle de constitutionnalité et, sous certaines conditions, dissoudre le Parlement. Cette fonction comporte également des responsabilités en matière d'affaires étrangères et de défense nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président n'est donc pas le principal décideur politique. Cependant, la manière dont ces pouvoirs sont exercés peut avoir des conséquences particulièrement importantes lorsque le président et le Premier ministre appartiennent à des camps politiques opposés. Une telle situation pourrait se produire à l'issue de l'élection du 15 novembre 2026.

Je suis spécialiste en communication politique et j'ai mené des recherches sur la dynamique des élections présidentielles au Cabo Verde. À mon sens, le principal enjeu du scrutin à venir sera de déterminer si les institutions du pays peuvent continuer à fonctionner efficacement tout en préservant la distinction fondamentale entre les fonctions de la présidence et celles du gouvernement.

Le contexte

Le climat politique du Cabo Verde est marqué par un récent changement de gouvernement. Le Parti africain pour l'indépendance du Cabo Verde est revenu au pouvoir après avoir remporté les élections législatives de mai 2026. Cela a mis fin à dix ans de gouvernement du Mouvement pour la démocratie, qui est désormais dans l'opposition.

La victoire du Parti africain pour l'indépendance du Cabo Verde reflète le mécontentement croissant des électeurs face à une décennie au pouvoir du Mouvement pour la démocratie. Ce mécontentement porte notamment sur les insuffisances des transports interinsulaires, les difficultés économiques, les conditions de vie et la sécurité publique.

Ce changement de gouvernement a ravivé les interrogations concernant la répartition des pouvoirs entre le président, le nouveau gouvernement et le Parlement, ainsi que la capacité de l'opposition à demander des comptes au pouvoir.

La prochaine élection présidentielle mettra donc à l'épreuve non seulement la loyauté des partis, mais aussi les attentes des électeurs à l'égard de la présidence et du rôle qu'elle joue dans le système politique.

Les deux principaux candidats sont José Maria Neves, soutenu par le Parti africain pour l'indépendance du Cabo Verde, et Joana Rosa, soutenue par le Mouvement pour la démocratie.

M. Neves a déjà occupé le poste de Premier ministre entre 2001 et 2016. Mme Rosa, ancienne ministre de la Justice, est la première femme à se présenter à une élection présidentielle au Cabo Verde.

Ils affrontent également Antero Tavares, Casimiro de Pina, Gilson Alves et Loisito Sousa. Ces quatre candidats proposent une alternative aux deux partis qui dominent la vie politique nationale depuis l'instauration du multipartisme en 1991.

Il est toutefois peu probable que ces candidats parviennent à mobiliser un soutien suffisant pour rivaliser véritablement avec les deux principaux prétendants.

Les électeurs

En collaboration avec les chercheurs en sciences politiques Danielton Delgado et Susana Rogeiro Nina, j'ai publié un article qui apporte un éclairage sur la dynamique des élections présidentielles au Cabo Verde. Notre étude de 2019 a révélé que les électeurs ne se servaient pas systématiquement des scrutins présidentiels pour sanctionner le parti au pouvoir. En effet, à l'exception des élections de 2011 et de 2021, toutes les élections présidentielles organisées dans le pays ont été remportées par le candidat soutenu par le parti qui contrôlait à la fois le Parlement et l'exécutif.

De même, les candidats indépendants ou ceux soutenus par des petits partis ne bénéficiaient pas d'un avantage systématique. Le court intervalle -- d'un à six mois -- entre les élections législatives et présidentielles peut contribuer à expliquer ce phénomène, car les scrutins présidentiels ont souvent lieu pendant la « période de lune de miel » post-électorale du parti au pouvoir.

Pourquoi la prochaine élection est-elle différente ?

Si Neves est réélu, la présidence et le gouvernement seront occupés par des personnalités issues du même parti. Un tel scénario est tout à fait envisageable. Depuis l'instauration du multipartisme en 1991, tous les présidents sortants qui ont brigué un second mandat ont été réélus : António Mascarenhas Monteiro en 1996, Pedro Pires en 2006 et Jorge Carlos Fonseca en 2016.

Une victoire de Neves pourrait se traduire de deux manières. Elle pourrait faciliter la coopération, mais également soulever des questions quant à l'indépendance du président à l'égard du gouvernement.

À l'inverse, une victoire de Rosa, comme lors des précédents de 2011 et 2021, créerait une situation de division au sommet de l'État, avec un président soutenu par le Mouvement pour la démocratie travaillant aux côtés d'un gouvernement du Parti africain pour l'indépendance du Cabo Verde.

Un tel arrangement n'est pas problématique en soi. Il peut toutefois nécessiter des négociations lorsque les responsabilités constitutionnelles et les intérêts politiques ne convergent pas.

Le Cabo Verde a récemment connu cette situation : entre novembre 2021 et la formation du nouveau gouvernement en juin 2026, Neves a dû composer avec un gouvernement du Mouvement pour la démocratie, dirigé par Ulisses Correia e Silva. Malgré leurs divergences partisanes, les relations ont généralement été marquées par une coopération institutionnelle plutôt que par une confrontation ouverte.

En résumé, quel que soit le vainqueur, il sera confronté à un défi institutionnel particulier. Neves devra trouver un équilibre entre son appartenance partisane et sa responsabilité constitutionnelle en tant que chef de l'État. Rosa devra, quant à elle, établir une relation de travail avec un gouvernement dirigé par ses adversaires politiques.

José Santana Pereira, associate professor, researcher, Universidade de Lisboa