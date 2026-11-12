Afrique: Les pays africains misent sur les crédits carbone pour financer la protection de leurs forêts

Le Ghana s’attend à recevoir 43 millions de dollars américains au titre de la protection de ses forêts, quelques jours après la conclusion par le Gabon d’un accord portant sur des crédits carbone équivalant à six millions de tonnes d’émissions. À la COP31, des dirigeants africains plaident pour davantage d’investissements dans les forêts du continent.

À la COP31, à Antalya, des gouvernements africains préparent de nouvelles ventes de crédits carbone et cherchent à attirer des investisseurs pour financer la protection des vastes forêts du continent.

Mercredi 11 novembre, lors d’un sommet de haut niveau consacré aux forêts, des représentants du Ghana, du Nigeria, de la République démocratique du Congo, de la République du Congo et de l’Éthiopie ont présenté leurs projets pour développer les marchés du carbone, attirer des capitaux privés et restaurer les forêts dégradées.

Ces gouvernements cherchent à mobiliser davantage de financements pour protéger des forêts qui absorbent du dioxyde de carbone, régulent les précipitations et font vivre des millions de personnes.

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Cette émission ouvre la voie à de premiers versements estimés à 43 millions de dollars américains de la part d’acheteurs participant notamment à la coalition LEAF (Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance), qui réunit des gouvernements et des entreprises pour financer la protection des forêts

Ces crédits correspondent à des réductions d’émissions vérifiées, obtenues entre 2017 et 2021 dans le cadre du programme forestier national du Ghana, qui mesure les résultats à l’échelle de vastes territoires.

« Le Ghana salue les efforts menés dans le cadre du Partenariat des dirigeants pour les forêts et le climat pour renforcer les marchés du carbone et mobiliser des financements en faveur des forêts », a déclaré Hugh C. A. Brown, directeur général de la Commission forestière du Ghana.

« Nous soutenons également l’ambition du Fonds pour les forêts tropicales à perpétuité d’assurer un financement à long terme pour les forêts préservées. »

Cette annonce intervient après l’accord conclu en 2024 à la COP29, à Bakou, où les pays ont adopté les dernières règles encadrant les échanges internationaux de crédits carbone au titre de l’article 6 de l’Accord de Paris.

Ces règles définissent les modalités d’échange et de suivi des réductions d’émissions et visent à empêcher que deux pays comptabilisent la même réduction dans leurs objectifs climatiques. Elles ont également jeté les bases d’un mécanisme de crédits carbone administré par l’ONU. Les crédits délivrés selon des normes indépendantes, comme ART TREES, relèvent de dispositifs distincts.

Les pays africains dotés de vastes forêts se tournent aussi vers le marché de la compensation carbone de l’aviation et vers d’autres programmes qui rémunèrent les réductions d’émissions vérifiées.

Au début du mois, le Gabon a conclu à Londres un accord pour vendre à SEFE (Securing Energy for Europe), une entreprise énergétique détenue par l’État allemand, des crédits carbone forestiers correspondant à environ six millions de tonnes d’émissions.

Ces crédits ont été émis selon la norme ART TREES et sont admissibles au Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale, connu sous le sigle CORSIA.

Selon le Gabon, il s’agit de la première vente de ce type en Afrique à porter sur des crédits forestiers admissibles au dispositif de l’aviation et calculés à partir de résultats mesurés sur l’ensemble du territoire national. Les premières livraisons de crédits sont attendues d’ici à la fin du premier trimestre 2027.

Le prix de la transaction reste confidentiel. Le gouvernement gabonais a indiqué que les crédits avaient été obtenus grâce à la protection des forêts et que le pays en conserverait la propriété et la gestion.

Cette vente s’inscrit dans la continuité des efforts du Gabon pour financer la protection de ses forêts. En 2021, il est devenu le premier pays africain à recevoir un paiement pour avoir réduit les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts.

L’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale lui a versé 17 millions de dollars américains après qu’une vérification indépendante a confirmé les réductions d’émissions réalisées en 2016 et 2017. Ce premier versement s’inscrivait dans un accord de 150 millions de dollars américains signé en 2019 pour récompenser les efforts de protection des forêts sur dix ans.

Le Gabon s’est également engagé à réduire de 50 % ses émissions de gaz à effet de serre liées aux forêts par rapport à leur niveau de 2005. Selon l’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale, ses forêts absorbent environ 140 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an.

Le nouvel accord gabonais témoigne d’un intérêt croissant des acheteurs pour des crédits calculés à partir de résultats mesurés à l’échelle d’un pays ou d’une région. De tels programmes peuvent aider les gouvernements à trouver des acheteurs pour leurs réductions d’émissions vérifiées tout en gardant la maîtrise de leur politique forestière.

Dans le bassin du Congo, qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l’Amazonie, les gouvernements cherchent à concilier la protection des forêts et le développement économique.

À la COP31, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déclaré que son gouvernement poursuivrait ses efforts de protection des forêts tout en cherchant davantage de financements pour soutenir les moyens de subsistance des populations locales.

« La destruction de ces écosystèmes a eu un coût environnemental et économique considérable. Nous avons fait le choix de préserver les forêts », a déclaré Félix Tshisekedi.

La RDC a présenté un projet de plantation de 100 000 hectares de forêt. Le président a ajouté que les financements destinés aux forêts devaient bénéficier aux populations locales, en particulier aux femmes et aux jeunes.

En République du Congo voisine, le gouvernement a annoncé avoir planté plus de 14 millions d’arbres dans le cadre d’un programme national qui vise à créer un million d’hectares de forêts plantées.

La ministre de l’Économie forestière, Rosalie Matondo, a indiqué que plus de 27 % du territoire national étaient consacrés aux parcs nationaux et à la protection de la faune.

Le pays a aussi joué un rôle moteur dans la création de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement. De 2027 à 2036, celle-ci mobilisera les pays autour de la restauration des forêts dégradées.

« Le temps des déclarations doit maintenant céder la place à l’action et à des résultats mesurables », a déclaré Rosalie Matondo.

Elle a appelé à traduire les promesses de financement en améliorations durables pour les populations qui participent à la protection des forêts.

En Afrique de l’Ouest, le Nigeria a lancé un programme national baptisé Securing Nigeria’s Forest Future, qui prévoit de protéger et de restaurer les forêts et de soutenir des activités économiques durables pour les populations locales.

Le ministre de l’Environnement, Balarabe Abbas Lawal, a déclaré que son gouvernement cherchait à mobiliser des financements publics et privés, notamment au moyen d’obligations vertes.

L’Éthiopie, qui accueillera la COP32 à Addis-Abeba l’année prochaine, a présenté son initiative Green Legacy et ses projets pour accélérer la restauration des forêts grâce à un fonds consacré à la restauration des paysages.

Ces initiatives interviennent alors que les pays cherchent à mobiliser davantage de financements pour atteindre l’objectif mondial d’enrayer et d’inverser la déforestation d’ici à 2030.

D’après les chiffres présentés par le Partenariat des dirigeants pour les forêts et le climat, les forêts reçoivent moins de 1 % des financements mondiaux consacrés au climat, alors qu’elles représentent environ un cinquième des solutions de réduction des émissions jugées économiquement efficaces dans le monde.

Au sommet d’Antalya, les dirigeants ont mis en avant le Fonds pour les forêts tropicales à perpétuité, qui vise à verser des paiements à long terme aux pays qui protègent leurs forêts tropicales.

La Norvège s’est dite prête à contribuer à hauteur de 20 % de l’objectif initial du fonds, fixé à 10 milliards de dollars américains. Les Pays-Bas ont confirmé une contribution de 500 millions de dollars américains sur dix ans, tandis que le Royaume-Uni a réitéré son intention d’investir jusqu’à 400 millions de livres sterling, soit environ 530 millions de dollars américains.

Des fondations philanthropiques, dont la Children’s Investment Fund Foundation, ont également promis 88 millions de dollars américains.

Les mécanismes de crédits carbone rémunèrent généralement des réductions d’émissions ou des absorptions de carbone mesurées. Le fonds prévoit de verser des paiements réguliers aux pays qui préservent leurs forêts tropicales. Il pourrait ainsi offrir une source supplémentaire de financement aux pays africains dotés de vastes forêts et où le taux de perte de couvert forestier est historiquement faible.

Le Guyana a donné un aperçu des recettes que peuvent générer les crédits carbone forestiers. Son vice-président, Bharrat Jagdeo, a indiqué au sommet que plus de 30 compagnies aériennes achetaient les crédits du pays sud-américain et que les recettes devraient dépasser 100 millions de dollars américains cette année.

Il a précisé que 20 % de ces recettes revenaient aux communautés autochtones.

« Notre réussite dépendra de notre capacité à changer les réalités économiques auxquelles sont confrontés les pays et les populations qui vivent dans les forêts ou en dépendent », a déclaré Bharrat Jagdeo.

Le partage des recettes se pose aussi dans les pays africains qui entrent sur les marchés internationaux du carbone. Le gouvernement gabonais a indiqué qu’il conserverait les recettes de l’accord avec SEFE jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles règles nationales sur les échanges de crédits carbone et le partage des revenus.

Ces règles devraient préciser la part destinée aux populations concernées par les activités de protection des forêts.

Les marchés du carbone soulèvent encore des questions sur la fiabilité des mesures de réduction des émissions, la durée de la protection des forêts et le respect des droits des populations locales.

Les règles adoptées à Bakou prévoient des mesures de suivi et de déclaration des réductions d’émissions. Les programmes indépendants de crédits carbones disposent de leurs propres mécanismes de contrôle.

À la COP31, les dirigeants ont renouvelé leur engagement à enrayer et à inverser la déforestation et la dégradation des forêts d’ici à 2030. À quatre ans de l’échéance, les gouvernements doivent encore conclure des accords, obtenir les versements attendus et décider de la part qui reviendra aux populations qui contribuent à protéger les forêts.