Nigeria: Dangote reporte l'introduction en bourse à Londres du géant du ciment, évalué à 18 milliards de dollars

La société nigériane Dangote Cement (NGX : DANGCEM) a suspendu son projet de cotation secondaire à la Bourse de Londres, invoquant la volatilité des marchés et les priorités de l'entreprise.

Cette décision a été annoncée le 10 novembre 2026, à l'issue d'une réunion du conseil d'administration, mettant ainsi en suspens les efforts visant à élargir l'accès aux investisseurs internationaux. Le cimentier, dont la valeur est estimée à environ 24 790 milliards de nairas (18,4 milliards de dollars), a déclaré que ses actions resteraient cotées à la Bourse du Nigeria et que cette décision n'aurait aucune incidence sur ses activités ni sur ses plans d'affaires.

Ce report fait suite aux baisses enregistrées sur les marchés boursiers mondiaux après les élections de mi-mandat aux États-Unis, qui ont accru l'incertitude quant aux perspectives des valeurs technologiques et à la politique gouvernementale. Wall Street a enregistré des pertes au cours de la semaine précédente, tandis que l'indice FTSE 100 de Londres a également reculé. Une source proche des projets de Dangote Cement a indiqué que la société pourrait réexaminer la question de sa cotation à Londres lorsque les conditions de marché s'amélioreront. Le conseil d'administration n'a pas annoncé de date pour la reprise du processus.

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Dangote Cement avait entamé des discussions concernant une cotation à Londres en mai 2026, dans le but d'accroître la participation des investisseurs internationaux et d'améliorer la liquidité de ses actions. L'opération envisagée prévoyait la vente de plus de 10 % des actions de la société par le biais d'une offre secondaire, le produit de la vente revenant à l'actionnaire vendeur plutôt qu'au cimentier. La société avait désigné Citigroup, JPMorgan Chase et Standard Bank comme conseillers et avait mené des discussions avec des investisseurs à Londres, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud avant de suspendre son projet.

La société a envisagé à plusieurs reprises de s'introduire en bourse à Londres depuis son entrée sur le marché boursier nigérian en 2010. Les tentatives précédentes avaient été retardées par des replis du marché et la pandémie de Covid-19. Dangote Cement est présent dans 11 pays africains et figure parmi les plus grandes sociétés de la Bourse du Nigeria en termes de capitalisation boursière. L'introduction en bourse prévue à Londres aurait créé un nouveau marché permettant aux investisseurs de négocier ses actions et aurait potentiellement accru la participation des institutions soumises à des restrictions en matière d'investissement direct au Nigeria.

Cette décision vient s'ajouter aux difficultés rencontrées par la Bourse de Londres, où des entreprises ont reporté leur introduction en bourse ou transféré leurs actions vers d'autres marchés. Airtel Money, qui a fait son entrée à Londres en octobre, s'est négociée à un cours proche de son prix d'offre de 1,96 £. Dangote Cement a déclaré qu'elle restait concentrée sur ses activités et ses projets de croissance. La société n'a pas exclu une introduction à Londres, mais toute nouvelle tentative dépendra des conditions du marché, de la demande des investisseurs et de la valorisation proposée aux actionnaires.

Points clés à retenir

La décision de Dangote Cement de suspendre sa cotation à Londres montre à quel point les conditions du marché mondial peuvent affecter les entreprises africaines qui cherchent à accéder aux investisseurs internationaux. La société affiche une capitalisation boursière d'environ 18,4 milliards de dollars à la Bourse du Nigeria, mais ses actions sont négociées en nairas, ce qui limite l'accès à certains investisseurs étrangers confrontés à des restrictions liées à la devise, à la conservation des titres et à l'accès au marché.

Une cotation secondaire à Londres pourrait élargir la base d'investisseurs et augmenter le nombre d'institutions en mesure de négocier les actions de la société. L'opération envisagée devait porter sur la vente de plus de 10 % des actions existantes, ce qui signifie que le produit de la vente reviendrait à l'actionnaire vendeur plutôt que de servir à financer les activités de Dangote Cement. Au vu de la valorisation boursière rapportée, une cession de 10 % représenterait environ 1,84 milliard de dollars avant ajustements de prix et frais de transaction.

Cependant, vendre des actions en période de volatilité des marchés pourrait nécessiter une décote pour attirer les investisseurs, ce qui réduirait le produit de la vente pour l'actionnaire. Le report de la transaction permet à l'entreprise de réexaminer le prix et la demande lorsque les conditions évolueront. Cette décision reflète également les difficultés rencontrées par le marché boursier londonien, où les entreprises peinent à mener à bien leurs introductions en bourse face à la concurrence d'autres places boursières.

Pour le Nigeria, cette suspension signifie que Dangote Cement restera accessible via sa cotation sur le NGX, sans bénéficier du canal de négociation supplémentaire qu'une cotation à Londres aurait pu offrir. Les performances commerciales de l'entreprise continueront de dépendre de la demande de ciment, des coûts de production, des prix de l'énergie, des fluctuations des taux de change et de ses activités sur ses marchés africains.

Les investisseurs observeront si l'entreprise relance le processus de cotation, quelle part de ses actions elle propose de vendre et si la demande internationale soutient sa valorisation. D'ici là, cette suspension modifie ses projets sur les marchés financiers sans pour autant changer l'activité sous-jacente.