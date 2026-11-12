Nigeria: La société nigériane Rex Africa lance une banque « native IA »

La start-up nigériane de fintech Rex Africa a lancé ce qu'elle décrit comme la première banque « native IA » du pays. Ce nouveau service bancaire, mis en service ce mois-ci, s'articule autour d'un agent financier alimenté par l'IA, conçu pour fournir aux clients des conseils personnalisés. Fondée par Yinka Odeleye, Rex Africa vise à intégrer l'intelligence artificielle directement au coeur de l'expérience bancaire.

Rex Africa a développé sa propre infrastructure bancaire, RexCore, avec des capacités d'IA intégrées dès sa conception. Au coeur de son offre se trouve Rex Atlas, un agent IA qui analyse l'historique financier des utilisateurs et permet une interaction conversationnelle. Cet agent fournit des recommandations sur mesure en matière d'épargne, d'investissement, de crédit et de gestion des risques. Opeyemi Emmanuel, directeur technique, a souligné que l'IA est un élément fondamental de l'expérience bancaire, et non une simple fonctionnalité supplémentaire.

La plateforme propose une gamme complète de produits destinés aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Les particuliers peuvent accéder à des solutions d'épargne flexibles via RexSave, à des comptes d'épargne à terme via RexVault et à des options de crédit avec RexFlex, ainsi qu'à des services de paiement via RexCard. Pour les entreprises, RexPOS permet d'accepter les paiements, tandis que RexCredit propose des solutions de financement aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés. Depuis son lancement ce mois-ci, Rex a déjà attiré des milliers d'utilisateurs particuliers et des centaines d'entreprises.

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Rex opère sous la licence de Rex Microfinance Bank, qui est réglementée par la Banque centrale du Nigeria (CBN). Les dépôts effectués auprès de la banque sont couverts par l'assurance de la Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC), offrant ainsi une garantie supplémentaire aux utilisateurs. Le PDG, Yinka Odeleye, a déclaré que l'entreprise était convaincue que l'intelligence allait définir l'avenir du secteur bancaire. Il a ajouté que le secteur bancaire devait évoluer au-delà des simples services transactionnels pour aider activement les clients à gérer, protéger et faire fructifier leur patrimoine.

L'écosystème plus large de l'entreprise s'étend au-delà de son application grand public. Il comprend une activité de crédit bien établie, opérationnelle depuis un certain temps déjà. De plus, Rex gère un portail « Banking-as-a-Service » (BaaS) en ligne, qui prend en charge diverses fonctions telles que la gestion des comptes clients, le recouvrement et les versements pour le compte d'autres entités. Le Nigeria représente actuellement la cible de marché immédiate et principale de Rex Africa.

Points clés à retenir

Le lancement par Rex Africa d'une banque « native IA » au Nigeria marque une évolution majeure dans le secteur de la fintech du pays, allant au-delà de la banque numérique traditionnelle pour offrir une expérience financière profondément personnalisée.

La décision stratégique de l'entreprise d'intégrer dès le départ l'intelligence artificielle directement dans son infrastructure propriétaire RexCore, plutôt que de l'ajouter comme une fonctionnalité supplémentaire, reflète sa conviction profonde que l'intelligence artificielle va redéfinir fondamentalement l'avenir du secteur bancaire.

Cette intégration fondamentale permet le développement de Rex Atlas, un agent financier alimenté par l'IA conçu pour analyser l'historique financier de chaque client et faciliter les interactions conversationnelles. Grâce à cela, il fournit des recommandations sur mesure sur des aspects cruciaux tels que l'épargne, l'investissement, le crédit et la gestion des risques.

Comme l'a expliqué le PDG Yinka Odeleye, cette approche vise à faire évoluer la banque au-delà du simple transfert d'argent, pour en faire un partenaire proactif qui aide les clients à comprendre, protéger et faire fructifier leur patrimoine. La portée élargie de l'écosystème de Rex, qui englobe une activité de crédit bien établie et un portail « banking-as-a-service » en plus de son application grand public, le positionne davantage comme un prestataire complet cherchant à intégrer des solutions financières intelligentes dans divers segments du marché nigérian. Cette stratégie intégrée, axée sur l'IA, souligne une tendance croissante vers des écosystèmes financiers hautement personnalisés et intelligents dans les économies émergentes dynamiques.