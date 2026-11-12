Nigeria: Okra Solar obtient une ligne de crédit de 7 millions de dollars auprès de la BII

La start-up nigériane Okra Solar, spécialisée dans les solutions énergétiques hors réseau, a obtenu une ligne de crédit de 7 millions de dollars américains auprès de British International Investment. Ce financement vise à accélérer l'accès aux énergies propres et à développer les réseaux maillés à travers le Nigeria.

Fondée en 2016, Okra Solar propose des technologies innovantes aux communautés hors réseau. British International Investment, plus connue sous le nom de BII, est l'institution britannique de financement du développement et un investisseur d'impact.

La technologie de réseaux maillés d'Okra combine production solaire, stockage par batterie et commandes intelligentes. Ce système permet aux foyers et aux entreprises voisins de partager l'électricité de manière économique. Ce modèle fournit plus d'énergie que les systèmes solaires domestiques classiques, tout en nécessitant moins d'infrastructures que les mini-réseaux conventionnels. Cette approche offre une solution robuste pour l'électrification des zones reculées.

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Okra relie actuellement plus de 13 000 foyers et dispose d'une capacité installée supérieure à 2,3 mégawatts. La ligne de crédit de 7 millions de dollars US accordée par la BII permettra l'achat d'équipements pour environ 150 000 nouveaux raccordements. Cela représente une multiplication par plus de dix du nombre de raccordements, avec la possibilité d'apporter l'électricité pour la première fois à 750 000 personnes dans les zones rurales du Nigeria.

Cette facilité de crédit permet de surmonter un obstacle majeur au développement des énergies renouvelables distribuées en fournissant un fonds de roulement flexible. En achetant ses intrants à l'avance et en plus grandes quantités, Okra prévoit de réduire les coûts d'équipement et de raccourcir les délais de livraison vers le Nigeria, qui passeront de quatre mois à environ deux mois. Des délais de livraison plus courts permettront également aux promoteurs clients d'Okra de lancer leurs projets plus rapidement et d'accéder plus tôt à des subventions liées aux résultats. La BII estime que cela démontrera la viabilité commerciale des réseaux maillés et les imposera comme un élément clé du marché africain des énergies renouvelables distribuées.

Afnan Hannan, PDG d'Okra Solar, a souligné que les retards privent les communautés d'électricité. Il a indiqué qu'auparavant, les composants n'étaient commandés qu'une fois la transaction conclue et par petits lots. Grâce à la facilité de financement de la BII, Okra peut se procurer à l'avance et en grande quantité des composants à long délai de livraison, notamment des batteries et des équipements photovoltaïques, ce qui réduit les coûts et garantit la disponibilité des stocks. Les réseaux maillés sont éligibles au programme nigérian « Distributed Access through Renewable Energy Scale-up » (DARES), géré par l'Agence d'électrification rurale avec le soutien de la Banque mondiale.

Points clés à retenir

La ligne de crédit de 7 millions de dollars américains obtenue par Okra Solar auprès de British International Investment met en évidence un mécanisme essentiel pour le développement à grande échelle des solutions d'énergie propre en Afrique, en s'attaquant spécifiquement à un obstacle majeur : l'accès à un fonds de roulement flexible. Pour les entreprises innovantes du secteur de l'énergie comme Okra, trouver le bon type de financement est tout aussi crucial que la technologie elle-même, comme l'a souligné Geoffrey Manley de BII. Auparavant, Okra ne commandait ses composants qu'une fois la transaction conclue, par petits lots, ce qui entraînait des retards et des coûts plus élevés.

Le PDG, Afnan Hannan, a déclaré que chaque mois de retard sur un projet signifiait un mois supplémentaire sans électricité pour une communauté. Ce nouveau financement permet à l'entreprise de se procurer à l'avance et en grande quantité des composants dont les délais de livraison sont longs, notamment des batteries et des équipements photovoltaïques.

Ce changement stratégique devrait réduire les coûts d'équipement et raccourcir considérablement les délais de livraison vers le Nigeria, qui passeront de quatre mois à environ deux, garantissant ainsi que les stocks soient prêts dès la signature d'un contrat par un promoteur. Ces gains d'efficacité sont essentiels pour accélérer le déploiement des projets et permettre aux promoteurs clients d'accéder plus tôt à des subventions liées aux résultats dans le cadre de programmes tels que le DARES au Nigeria.

Cet investissement souligne la reconnaissance croissante de la technologie des réseaux maillés comme une solution viable et efficace pour les communautés hors réseau, offrant plus d'électricité que les systèmes solaires domestiques classiques tout en nécessitant moins d'infrastructures que les mini-réseaux traditionnels. L'implication de BII, en tant qu'institution britannique de financement du développement et investisseur d'impact, met en avant son rôle dans la réduction des risques et la validation de modèles énergétiques innovants.

Cela devrait démontrer la viabilité commerciale des réseaux maillés et établir ce modèle comme un élément de plus en plus important du marché africain des énergies renouvelables distribuées, ouvrant potentiellement la voie à des investissements commerciaux plus larges.