Afrique de l'Ouest: Nigeria Propose L'Intégration Des Marchés Financiers Ouest-Africains

Le Nigeria a proposé un projet d'intégration de son marché financier avec ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et du Ghana. Le ministre nigérian des Finances, Taiwo Oyedele, a présenté cette initiative le 10 novembre 2026 à Lagos, lors du sommet africain de S&P Global Ratings. Elle vise à faciliter les investissements transfrontaliers en simplifiant l'achat d'obligations et d'actions dans dix pays. Le projet concerne le Nigeria, le Ghana et les huit pays de l'UEMOA.

Abuja propose un "passeport régional" pour les entreprises agréées, leur permettant de solliciter des investisseurs dans d'autres États sans nouvelles autorisations. Un système commun d'identification des investisseurs est également envisagé, évitant les enregistrements multiples. Le dispositif prévoit la connexion des systèmes de négociation, de règlement et de paiement des marchés. L'objectif est de permettre le règlement direct des opérations en monnaies locales, réduisant la dépendance au dollar américain et les coûts de conversion.

Cette initiative régionale concerne dix pays d'Afrique de l'Ouest. En parallèle, le Nigeria poursuit des objectifs financiers nationaux ambitieux. Le pays vise une notation de crédit de catégorie investissement sous trois ans. Il entend également porter la valeur de son marché des capitaux à au moins 1 000 milliards de dollars sur dix ans. Pour soutenir l'intégration, un indice régional des obligations libellées en monnaies locales et un mécanisme de rehaussement de crédit sont à l'étude.

Pour les investisseurs, cette intégration promet un accès simplifié et élargi aux opportunités de placement dans la région, avec des démarches administratives allégées et des coûts de transaction réduits. Les entreprises et les États bénéficieront d'un accès à un plus grand nombre d'investisseurs, diversifiant leurs sources de financement. Cette ouverture est cruciale pour mobiliser des capitaux importants, notamment pour le financement de grands projets d'infrastructures. Le plan vise à renforcer l'attractivité du Nigeria auprès des investisseurs.

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Le constat initial est que les marchés financiers régionaux fonctionnent trop indépendamment, entravant les investissements transfrontaliers et limitant l'attraction de financements. L'ambition nigériane s'appuie sur des initiatives existantes, notamment le Conseil pour l'intégration des marchés de capitaux ouest-africains, l'African Exchanges Linkage Project et le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS). Le ministre Taiwo Oyedele a souligné que le défi consiste à relier ces éléments pour créer un marché financier ouest-africain plus cohérent.

Points clés à retenir

L'initiative nigériane d'intégration des marchés financiers ouest-africains s'inscrit dans un contexte où les marchés régionaux opèrent de manière trop fragmentée, entravant les investissements transfrontaliers et limitant l'attraction de capitaux essentiels. La proposition du ministre Taiwo Oyedele, présentée lors du sommet S&P Global Ratings, vise à surmonter ces obstacles en créant un environnement plus fluide pour les investisseurs et les émetteurs. Le "passeport régional" et le système d'identification commun des investisseurs sont des mécanismes clés pour simplifier les démarches administratives, tandis que la connexion des systèmes de négociation et de règlement en monnaies locales est cruciale pour réduire les coûts de transaction et la dépendance au dollar américain. Cette démarche est d'autant plus pertinente qu'elle s'appuie sur des efforts d'intégration préexistants, tels que le Conseil pour l'intégration des marchés de capitaux ouest-africains, l'African Exchanges Linkage Project et le PAPSS, dont le défi est désormais d'être harmonisés. Au-delà de l'objectif régional de mobiliser des financements pour les infrastructures et le développement économique, le Nigeria poursuit des ambitions nationales claires : atteindre une notation de crédit de catégorie investissement sous trois ans et porter la valeur de son marché des capitaux à 1 000 milliards de dollars sur dix ans. Ces mesures visent à renforcer l'attractivité du pays et de la région pour les investisseurs, en offrant un bassin de capitaux plus large pour des projets souvent trop coûteux pour un seul marché national.