Cote d'Ivoire: La Côte d'Ivoire dévoile sa politique intégrée en matière de ressources minérales et énergétiques

La Côte d'Ivoire a officiellement dévoilé sa Politique intégrée des ressources minérales et énergétiques (PIRME) le 9 novembre 2026. Menée sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, cette stratégie ambitieuse prévoit 38 000 milliards de francs CFA d'investissements sur quinze ans. Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, a présenté ce plan visant à transformer l'économie nationale.

Le PIRME vise à faire des ressources extractives et énergétiques le deuxième moteur économique du pays d'ici 2040, aux côtés de l'agriculture. Il repose sur une approche intégrée dans laquelle les secteurs minier, pétrolier et électrique sont développés conjointement. Cette synergie est essentielle, car l'industrie minière nécessite des ressources énergétiques et des infrastructures importantes, tandis que les recettes issues des industries extractives peuvent financer la transformation industrielle. Le ministre a qualifié cette politique de « changement de paradigme » pour les industries extractives et énergétiques.

Les objectifs chiffrés sont ambitieux : il s'agit de doubler la contribution du secteur au PIB, qui passerait de 7 % en 2025 à environ 14 % en 2040. La production de pétrole devrait atteindre 500 000 barils par jour en 2040, contre 80 000 barils par jour en 2026, et l'approvisionnement en gaz naturel passera de 320 à 1 000 millions de pieds cubes par jour. La capacité électrique triplera grâce à une augmentation de 8 000 MW, et une nouvelle raffinerie d'une capacité de 6,1 millions de tonnes métriques est prévue d'ici 2032.

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Cette politique est cruciale pour les investisseurs et les entreprises, car elle ouvre des perspectives dans les domaines de l'exploration, du développement de projets énergétiques et miniers, ainsi que de la construction de grandes infrastructures. Elle prévoit la construction de gazoducs reliant Abidjan à Bouaké et à San Pedro, ainsi qu'une ligne ferroviaire de 474 kilomètres entre San Pedro et Man. La Côte d'Ivoire cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations et à renforcer sa position de pôle énergétique de l'Afrique de l'Ouest, tout en exigeant un niveau élevé de contenu local : 95 % de la main-d'oeuvre doit être composée d'Ivoiriens et 95 % des services doivent être confiés à des entreprises locales.

La Côte d'Ivoire entend dépasser son rôle de simple exportateur de matières premières pour devenir une puissance minière et énergétique d'ici 2040. Le pays vise notamment à devenir le premier producteur d'or d'Afrique d'ici 2035, grâce à la création de la Société ivoirienne des métaux précieux (SIMEP) chargée d'affiner l'or localement. La transformation locale et le contenu national constituent les piliers essentiels pour transformer cette ambition industrielle en un développement économique durable.

Points clés à retenir

La Politique intégrée des ressources minérales et énergétiques (PIRME) constitue une initiative stratégique majeure pour la Côte d'Ivoire, marquant une profonde transformation économique qui va au-delà de son rôle traditionnel d'exportateur agricole. En visant à doubler la contribution des secteurs minier, des hydrocarbures et de l'énergie au PIB d'ici 2040, le pays s'engage sur la voie de l'industrialisation et de la diversification.

L'approche intégrée de la PIRME, qui relie le développement des ressources minérales, pétrolières et électriques, est essentielle pour créer des synergies et optimiser l'utilisation des recettes issues des activités extractives afin de financer les infrastructures et la transformation locale.

Cette politique ambitieuse, soutenue par 38 000 milliards de francs CFA d'investissements sur quinze ans, vise à faire de la Côte d'Ivoire une puissance régionale dans les domaines de l'énergie et des industries extractives, en réduisant sa vulnérabilité face aux importations et en consolidant sa position de plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest.

L'accent mis sur la transformation minière locale, l'augmentation des capacités de raffinage et la promotion du contenu local, avec des objectifs de 95 % d'emplois locaux et de services fournis à des entreprises ivoiriennes, est fondamental pour garantir que les bénéfices de cette croissance profitent directement à l'économie et à la population ivoiriennes, marquant ainsi un véritable « changement de paradigme » pour le pays.