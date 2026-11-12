Nigeria: Dangote Cement renforce sa position au Congo avec une hausse des ventes et de part de marché

Dangote Cement a renforcé sa position sur le marché congolais. Sa filiale locale a publié ses résultats financiers le 28 octobre 2026, révélant une croissance significative de ses ventes et de sa part de marché. Cette performance couvre les neuf premiers mois de l'année 2026. Le cimentier nigérian continue ainsi d'étendre son influence régionale.

Les ventes de ciment ont atteint 790 200 tonnes sur la période, contre 706 200 tonnes pour les neuf premiers mois de 2025. Cela représente une augmentation de 11,9%, soit 84 000 tonnes supplémentaires commercialisées. La part de marché de Dangote Cement au Congo est passée de 63% à 73% en un an. Cette progression de 10 points souligne une forte dynamique commerciale.

L'usine de Mfila, avec une capacité de production de 1,5 million de tonnes par an, a soutenu cette croissance. La demande a été stimulée par des projets de construction privés et plusieurs chantiers d'infrastructures. Parmi ces projets figurent la réhabilitation des routes, l'extension des installations portuaires, la construction d'hôpitaux et des développements immobiliers. Les livraisons vers les marchés voisins ont également contribué à l'augmentation des volumes.

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Cette expansion renforce la présence de Dangote Cement dans un secteur directement lié aux dépenses de construction et d'équipement. La société a maintenu une progression des ventes malgré des perturbations temporaires survenues pendant la période électorale présidentielle. La demande intérieure et les débouchés régionaux sont désormais des leviers commerciaux essentiels pour l'usine de Mfila. Ces facteurs sont importants pour la stabilité et la croissance future de l'entreprise.

Le groupe poursuit l'adaptation de ses installations industrielles pour réduire sa consommation de combustibles conventionnels. Au Congo, le taux de substitution par des combustibles alternatifs a atteint 17,2% sur les neuf premiers mois de 2026, notamment grâce à l'utilisation accrue d'huiles usagées. Cette initiative s'inscrit dans les efforts de maîtrise des coûts de production. À l'échelle africaine, hors Nigeria, Dangote Cement a commercialisé 9,1 millions de tonnes sur la période, soit une progression de 14%, à laquelle la filiale congolaise a contribué.

Points clés à retenir

La performance de Dangote Cement au Congo, marquée par une augmentation de 10 points de sa part de marché pour atteindre 73% en seulement un an, reflète une stratégie d'expansion et d'optimisation efficace dans un marché en pleine croissance. Cette progression est d'autant plus notable qu'elle s'est maintenue malgré des perturbations temporaires liées à la période électorale, démontrant la résilience opérationnelle de la filiale.

L'usine de Mfila, avec sa capacité de 1,5 million de tonnes par an, se positionne comme un actif stratégique, capitalisant sur la demande intérieure générée par des projets d'infrastructures majeurs -- tels que la réhabilitation routière, l'extension portuaire et la construction d'hôpitaux -- ainsi que sur les projets immobiliers privés.

L'ouverture aux marchés voisins ajoute une dimension d'exportation cruciale, diversifiant les sources de revenus et renforçant la position régionale de l'entreprise. Parallèlement, l'intégration de combustibles alternatifs, atteignant un taux de substitution de 17,2%, souligne un engagement envers la maîtrise des coûts de production et une démarche environnementale, éléments clés pour la compétitivité à long terme.

Cette dynamique congolaise contribue significativement à la croissance globale de Dangote Cement en Afrique, hors Nigeria, où les ventes ont progressé de 14%, confirmant l'importance de ses opérations locales dans la stratégie continentale du groupe.