Afrique: IFC s'allie à Tolbi pour faciliter le financement agricole au Sénégal

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, a annoncé un partenariat avec Tolbi, une entreprise sénégalaise spécialisée dans les technologies agricoles (AgTech).

Cette collaboration vise à faciliter l'accès au financement et aux marchés pour les petits exploitants agricoles en Afrique de l'Ouest. L'initiative ambitionne de toucher 2 millions d'agriculteurs et de coopératives d'ici 2030, répondant ainsi à un défi majeur pour le secteur agricole régional.

Le partenariat propose des services de conseil agronomique, des solutions de financement et des débouchés commerciaux. L'investissement, réalisé avec le programme GAFSP BIFT, soutient le développement des services d'agriculture de précision de Tolbi. L'entreprise utilise l'imagerie satellitaire, l'Intelligence artificielle (IA) et les données de ses agents de terrain pour suivre les cultures. Ces technologies anticipent les rendements et fournissent des recommandations adaptées, optimisant les décisions de semis et l'utilisation des intrants.

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L'objectif est d'atteindre 2 millions d'agriculteurs et de coopératives d'ici 2030. Tolbi opère actuellement au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo et en Tanzanie. L'entreprise collabore avec plus de 37 coopératives partenaires et plus de 19 000 agriculteurs. Ce déploiement géographique et cette portée renforcent la capacité de l'initiative à avoir un impact significatif sur la productivité agricole régionale.

Cette approche améliore la visibilité sur les niveaux de production et les risques agricoles, facilitant les décisions pour les banques, les assureurs et les acheteurs de produits. L'insuffisance de données fiables constitue souvent un obstacle majeur à l'octroi de crédits aux petits exploitants. Le partenariat renforce la productivité des exploitations agricoles et favorise leur intégration dans des chaînes de valeur plus structurées. Il connecte les producteurs à un ensemble de services essentiels, incluant le financement, les intrants, l'assistance technique et les marchés.

Au-delà du financement, l'IFC prévoit un accompagnement technique pour renforcer le réseau d'agents de terrain de Tolbi et ses relations avec les coopératives agricoles et les institutions financières. Cette initiative s'inscrit dans le programme de développement agricole du Groupe de la Banque mondiale au Sénégal et dans les priorités d'AgriConnect. Ces priorités visent à consolider les chaînes de valeur agricoles, mobiliser les capitaux privés, améliorer la sécurité alimentaire et soutenir la création d'emplois. La plateforme TOLBI OS offre des services de suivi des cultures, de prévision des rendements, de traçabilité, de conformité EUDR et des outils numériques de suivi du carbone.

Points clés à retenir

Le partenariat entre l'IFC et Tolbi représente une avancée stratégique pour l'agriculture ouest-africaine, un secteur confronté à des défis persistants d'accès au financement et aux marchés pour les petits exploitants. L'investissement de l'IFC, soutenu par le programme GAFSP BIFT, vise à renforcer les services d'agriculture de précision de Tolbi, essentiels pour améliorer la productivité et l'intégration des exploitations dans des chaînes de valeur structurées.

L'innovation clé réside dans l'utilisation de technologies numériques comme l'imagerie satellitaire et l'IA, combinées aux données de terrain, pour générer des informations fiables sur les cultures et les rendements. Cette visibilité accrue est cruciale, car l'insuffisance de données entrave souvent l'octroi de crédits par les institutions financières aux petits agriculteurs. En facilitant les décisions des banques, des assureurs et des acheteurs, Tolbi comble un vide critique.

L'initiative s'aligne sur les objectifs plus larges du Groupe de la Banque mondiale et d'AgriConnect, qui cherchent à consolider les chaînes de valeur agricoles, mobiliser les capitaux privés, améliorer la sécurité alimentaire et créer des emplois. La portée régionale de Tolbi, présente dans cinq pays africains et collaborant déjà avec des milliers d'agriculteurs, démontre son potentiel à étendre ces solutions.

La plateforme TOLBI OS, avec ses fonctionnalités de traçabilité et de conformité EUDR, positionne également l'entreprise comme un acteur clé dans la réponse aux exigences environnementales internationales, ajoutant une dimension de durabilité à son modèle économique.