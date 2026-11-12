Afrique de l'Ouest: Au Sénégal, les prix à la consommation augmentent de 1,6 % dans un contexte de tensions économiques

Les prix à la consommation au Sénégal ont augmenté de 1,6 % en glissement annuel en octobre 2026, selon les données publiées par l'Agence nationale des statistiques et de la démographie (ANSD). Cette hausse reflète une tendance inflationniste plus générale qui touche ce pays d'Afrique de l'Ouest. Elle s'inscrit dans un contexte de tensions économiques, comme l'a souligné l'agence nationale des statistiques.

Les principaux facteurs à l'origine de cette inflation ont été les hausses de prix significatives dans les catégories de produits de première nécessité. Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont enregistré une hausse de 2,1 %, tandis que les services de restauration et d'hébergement ont également augmenté de 2,1 %. Par ailleurs, les biens et services liés aux soins personnels, à la protection sociale et aux produits divers ont augmenté de 1,9 %, les produits et services de santé affichant quant à eux une hausse de 1,8 %. D'autres secteurs, tels que les loisirs, les sports et la culture, ainsi que l'habillement et les chaussures, ont contribué à la tendance générale à la hausse.

Sur une base mensuelle, les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 0,4 %, sous l'effet de fortes hausses des légumes -- en particulier des légumes-feuilles --, dont les prix ont bondi de 17,9 %. Les fruits tropicaux ont augmenté de 7,2 %, les fruits secs de 6,1 % et les agrumes de 4,6 %. Les services d'éducation ont également enregistré une hausse mensuelle de 2,4 %, principalement due à l'augmentation des frais de scolarité pour l'année scolaire 2026-2027. Les coûts liés au logement, notamment l'électricité et l'eau, ont augmenté de 0,9 % d'un mois sur l'autre, les tarifs de l'électricité ayant progressé de 3,8 % et ceux de l'eau de 1,9 % dans un contexte de forte demande.

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Cette inflation persistante pose des défis tant aux consommateurs qu'aux entreprises au Sénégal. La hausse des coûts des denrées alimentaires, de l'énergie et des services peut éroder le pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui pourrait freiner la demande globale de biens et de services. Pour les entreprises, la hausse des coûts des intrants pourrait réduire les marges bénéficiaires, en particulier pour celles des secteurs de l'agroalimentaire, de l'hôtellerie et de la distribution. Les investisseurs pourraient considérer cette inflation persistante comme un risque pour la stabilité économique, ce qui influencerait leurs décisions d'investissement sur les marchés ainsi que les performances des entreprises.

Le rapport de l'ANSD met en évidence les différentes pressions contribuant à la hausse des prix, notamment l'augmentation des frais de scolarité et la demande accrue de services publics. Bien que certains coûts liés aux transports et aux soins de santé aient connu de légères baisses mensuelles, la tendance générale indique des pressions inflationnistes généralisées. Cette situation s'inscrit dans le cadre de défis économiques régionaux plus larges, des tendances inflationnistes similaires ayant été observées dans des pays voisins tels que la Côte d'Ivoire.

Points clés à retenir

Le taux d'inflation annuel du Sénégal, qui s'est établi à 1,6 % en octobre 2026, sous l'effet de hausses significatives des prix des denrées alimentaires, du logement et des services essentiels, met en évidence un contexte économique difficile pour le pays et ses voisins de la région. Le rapport de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie (ANSD) souligne que les coûts des produits de première nécessité -- tels que les légumes, dont le prix a augmenté de 17,9 %, et les tarifs de l'électricité, qui ont progressé de 3,8 % -- ont un impact direct sur le budget des ménages et le fonctionnement des entreprises.

Cette pression généralisée sur les prix -- qui s'étend aux services éducatifs en raison de la hausse des frais de scolarité pour l'année scolaire 2026-2027 -- suggère une tendance inflationniste systémique plutôt que des incidents isolés. Pour les investisseurs, ce contexte implique des changements potentiels dans les habitudes de consommation, car le revenu disponible risque de diminuer à mesure que les dépenses essentielles absorbent une part plus importante des budgets des ménages.

Les entreprises, en particulier celles qui dépendent de biens importés ou qui sont confrontées à des coûts élevés des intrants énergétiques et alimentaires, pourraient voir leurs marges se réduire, ce qui nécessiterait des ajustements stratégiques au niveau des prix ou des chaînes d'approvisionnement.

La mention d'un « contexte économique tendu » et les comparaisons avec l'inflation en Côte d'Ivoire suggèrent en outre que ces pressions ne sont pas propres au Sénégal, mais s'inscrivent dans une dynamique économique régionale plus large, potentiellement influencée par des problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement mondiales, les fluctuations des prix des matières premières ou des décisions politiques nationales. Le suivi de ces tendances sera essentiel pour comprendre la stabilité économique globale et le paysage de l'investissement en Afrique de l'Ouest.