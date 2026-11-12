Afrique de l'Ouest: La production de cacao en Côte d'Ivoire pourrait chuter de 25 % alors qu'El Niño menace la récolte

La production de cacao de la Côte d'Ivoire pourrait reculer de 21 % à 25 % au cours de la saison 2026-2027, le phénomène climatique El Niño menaçant les précipitations et le développement des cultures, selon l'agence météorologique nationale du pays.

Cet avertissement, publié le 11 novembre 2026, intervient alors que le premier producteur mondial de cacao doit faire face à une baisse des récoltes et à une diminution des livraisons aux exportateurs. Le pays a produit plus de 2 millions de tonnes de cacao la saison dernière, ce qui signifie qu'une baisse de cette ampleur pourrait priver l'offre mondiale de plusieurs centaines de milliers de tonnes.

La Direction nationale de la météorologie de SODEXAM a averti que les précipitations pourraient diminuer de 10 % à 27 %, avec une saison des pluies plus courte, des périodes de sécheresse plus longues et des températures plus élevées affectant les régions productrices de cacao. L'agence a décrit l'épisode El Niño de 2026-2027 comme un phénomène météorologique susceptible de figurer parmi les plus intenses jamais enregistrés si le réchauffement de l'océan Pacifique se poursuit.

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La baisse des précipitations et la chaleur pourraient endommager les cacaoyers, provoquer la chute des fleurs et des jeunes cabosses, et réduire les rendements. Ces effets pourraient également perturber les calendriers de plantation et réduire les ressources en eau disponibles pour l'agriculture et la production d'électricité.

La Côte d'Ivoire a suspendu en juin les ventes de contrats d'exportation pour sa principale récolte de cacao 2026-2027, après avoir écoulé environ 1,15 million de tonnes, dans l'attente d'une évaluation plus précise de la production. Les exportateurs indiquent que la récolte est inférieure aux attentes, les livraisons vers les ports étant en deçà des prévisions.

Les acteurs du secteur estiment désormais la production totale entre 1,5 et 1,6 million de tonnes, contre environ 2,15 millions de tonnes livrées aux ports la saison dernière. La récolte intermédiaire d'avril à septembre pourrait reculer à un volume compris entre 300 000 et 350 000 tonnes, contre environ 600 000 tonnes l'année précédente.

Les agriculteurs ont signalé une baisse des récoltes dans toutes les régions productrices. Simplice Koua, qui cultive 6 hectares à Duekoué, a déclaré n'avoir vendu que 3 sacs de cacao de 80 kg chacun jusqu'en novembre, contre 14 sacs à la même période l'année dernière. Un exportateur basé à Abidjan a indiqué que les arrivages de cacao étaient inférieurs aux prévisions initiales et s'est demandé si une baisse de production de 25 % ne sous-estimait pas l'ampleur des dégâts. Le manque de précipitations a affecté la floraison et le développement des cabosses, tandis que des inquiétudes persistent quant à l'impact des vents secs de l'harmattan sur la récolte.

La menace climatique s'étend au-delà de la production de cacao. La Banque africaine de développement a averti en juillet qu'El Niño pourrait réduire la production économique des pays africains touchés par ce phénomène de 1 % à 2 %, ce qui représenterait des pertes de 10 à 20 milliards de dollars sur l'ensemble du continent. Pour la Côte d'Ivoire, une baisse de la production de cacao pourrait entraîner une diminution des recettes d'exportation, des revenus des agriculteurs et des recettes publiques. L'ampleur de ce recul dépendra des précipitations, des températures et du développement des cultures jusqu'à la fin de la saison 2026-2027.

Points clés à retenir

La baisse prévue de la production de cacao en Côte d'Ivoire pourrait avoir des répercussions sur l'approvisionnement mondial en chocolat, les recettes d'exportation et les revenus de millions de personnes qui dépendent de cette culture. Le pays représente environ 40 % de la production mondiale de cacao, ce qui fait que toute variation de sa récolte influe sur les cours internationaux du cacao.

Une baisse de 21 % à 25 % par rapport à une production de référence de 2,15 millions de tonnes représenterait une diminution d'environ 452 000 à 538 000 tonnes, bien que le volume final de la récolte reste incertain. Une baisse de l'offre pourrait soutenir les cours internationaux du cacao si la demande reste stable, mais la hausse des prix ne garantirait pas pour autant une augmentation des revenus des agriculteurs.

De nombreux producteurs ivoiriens perçoivent des prix fixés par le système national de commercialisation du cacao, et la baisse des volumes de récolte peut compenser les gains liés à la hausse des prix. Les prévisions météorologiques suscitent également des inquiétudes quant aux engagements d'exportation du pays. La Côte d'Ivoire avait vendu environ 1,15 million de tonnes de cacao dans le cadre de contrats d'exportation avant de suspendre ses ventes en juin, ce qui rend les estimations de production cruciales pour la gestion des livraisons et des ventes futures.

L'impact pourrait s'étendre aux transformateurs de cacao, aux exportateurs, aux entreprises de transport et aux institutions financières qui accordent des financements aux entreprises agricoles. Une baisse de la production pourrait réduire les volumes de transformation et les recettes d'exportation, tandis que l'incertitude quant aux approvisionnements futurs pourrait affecter les décisions d'investissement.

El Niño engendre également des risques au-delà du secteur agricole en réduisant la disponibilité en eau et en affectant la production d'énergie hydroélectrique. La Banque africaine de développement estime que les économies touchées par ce phénomène climatique pourraient perdre entre 1 % et 2 % de leur production, en fonction de la gravité des perturbations.

Pour les investisseurs, les principaux indicateurs seront les arrivages hebdomadaires de cacao dans les ports ivoiriens, les niveaux de précipitations, les cours internationaux du cacao, les engagements contractuels à l'exportation et les prévisions de production du gouvernement. Les prochains mois détermineront si la récolte du pays se stabilise ou si les pertes d'approvisionnement accentuent la pression sur les marchés mondiaux du cacao.